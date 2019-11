Oranje viert feest met zege op Estland

Oranje tegen Oekraïne op EK

Oekraïne is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het EK. Beide landen zijn ingedeeld in groep C van de Europese eindronde.

Oekraïne is een van de zes groepshoofden op het EK, met dank aan de eindzege in poule B van het kwalificatietoernooi. Oekraïne haalde 20 punten uit acht duels, drie meer dan Portugal. Italië, Engeland, Spanje, Duitsland en België zijn de andere groepshoofden op het EK

Het EK wordt in twaalf landen gehouden. Nederland levert met Amsterdam ook een speelstad, net zoals er gevoetbald wordt in Italië, Engeland, Spanje en Duitsland. Landenploegen met een speelstad genieten thuisvoordeel tijdens de Europese eindronde die ter ere van de zestigste verjaardag van de UEFA in twaalf landen wordt afgewerkt.

Om die reden kan Oranje alleen gekoppeld worden aan groepshoofden Oekraïne en België. Rusland is al ingedeeld bij België omdat dit land wegens politieke conflicten in de poule niet tegen Oekraïne mag uitkomen. Daarom belandt Oranje automatisch in de groep met Oekraïne.

Nederland en Oekraïne worden op 30 november tijdens een loting in Boekarest aan twee andere landen gekoppeld. Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, op 14, 18 en 22 juni. Er wordt op 27 juni ook een achtste finale in Amsterdam afgewerkt. Het Nederlands elftal zal dat duel niet spelen. Als Oranje de poule wint speelt het een achtste finale in Boedapest en een mogelijke kwartfinale in Bakoe. Mocht Oranje als tweede eindigen in de groep, dan speelt het een achtste finale in Londen en een mogelijke kwartfinale in München. Londen is gastheer van de halve finales en eindstrijd van het EK.

De vier EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena zijn ook te volgen op grote schermen in het Olympisch Stadion in Amsterdam en in een speciaal ingericht voetbaldorp op het Museumplein van de hoofdstad.