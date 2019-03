Oranje verslaat Wit-Rusland met 4-0

Memphis Depay had met twee doelpunten en twee assists een groot aandeel in de zege. Hij scoorde al na 52 seconden en benutte in de 55e minuut een strafschop (3-0). Depay bereidde in de 21e minuut ook de 2-0 van Georginio Wijnaldum voor. Hij gunde in de slotfase de 4-0 aan Virgil van Dijk.



Oranje voetbalde de laatste 20 minuten met tien man. Kenny Tete mocht invallen, maar viel binnen een minuut al weer uit met een hamstringblessure. Bondscoach Ronald Koeman kon de rechtsback niet meer vervangen omdat hij toen al drie keer had gewisseld.



Tete mist zondag zo goed als zeker de tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie, in Amsterdam tegen Duitsland.