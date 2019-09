Oranje verslaat Duitsland in Hamburg

Beeld ANP

Noord-Ierland voert groep C nog altijd aan met een maximale score van twaalf punten uit vier duels. De verrassende koploper moet echter nog tweemaal tegen Duitsland en Nederland, die beide drie verliespunten hebben. Oranje vervolgt de kwalificatie maandag met een uitwedstrijd tegen het puntloze Estland.

Hamburg werd weer even van Oranje, net als 31 jaar geleden toen doelpunten van Koeman en Marco van Basten volstonden (2-1) voor een plaats in de finale van het EK van 1988. Al zag dat het eerste uur er niet naar uit. Nederland wilde beter verdedigen dan tijdens drie eerdere ontmoetingen met Duitsland het afgelopen jaar. Toch ging het in de negende minuut al fout. Quincy Promes moest zich na balverlies terug laten zakken naar de positie links in de defensie. Hij liet zich verrassen door Lukas Klostermann, die uiteindelijk via doelman Jasper Cillessen doelpuntenmaker Serge Gnabry bereikte: 1-0.

Duitsland liet het spel aan de bezoekers en was soms levensgevaarlijk met snelle counters. Nederland kon de hechte defensie van de thuisploeg aanvankelijk nauwelijks in verlegenheid brengen. Voorin leunt Oranje wel heel erg op Memphis Depay, die tijdens de eerste vier interlands van dit jaar met drie doelpunten en vijf assists bij acht van de negen Nederlandse treffers betrokken was.

Als Depay het verschil niet kan maken, dan moet het gevaar van Promes of Ryan Babel komen. Of van de kopsterke Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Daarom was het zo vreemd dat Oranje veel hoekschoppen kort nam. Koeman greep in nadat Duitsland in de tweede helft sterker werd en Georginio Wijnaldum een prachtige kans op de gelijkmaker had gemist. De bondscoach bracht debutant Malen en Davy Pröpper voor Marten de Roon en Denzel Dumfries.

Koeman bracht de viervoudig wereldkampioen in verlegenheid met beide wissels. Frenkie de Jong tekende in de 59e minuut voor de gelijkmaker (1-1) en zeven minuten later werkte Jonathan Tah de bal in eigen doel (1-2). Duitsland wankelde, maar kreeg hulp uit onverwachte hoek toen scheidsrechter Artur Dias een handsbal van De Ligt met een strafschop bestrafte die Toni Kroos benutte. In een enerverende slotfase bekroonde Malen zijn debuut met de 2-3 en stelde Wijnaldum de zege in de slotfase helemaal veilig.