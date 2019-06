Oranje verliest in finale Nations League van gastland Portugal

Het gebrul galmt over rivier de Douro zondagavond, onder het open dak van het Estadio Do Dragão door. Het Nederlands elftal had in de Nations League negentig minuten uitzicht op een hoofdprijs, de eerste sinds 1988, maar gastland Portugal blijkt te sterk in de finale, winnend op klassiek Portugese wijze: 1-0.

Onverdiend kun je de overwinning niet noemen. Oranje knokt tot de laatste seconde voor een resultaat in Porto, het levert over het hele toernooi bezien een voortreffelijke prestatie, maar het komt in de finale brille, energie en aanvallende klasse tekort.

Een slotoffensief, met pinchhitter Luuk de Jong in de spits, leidde niet meer tot de gelijkmaker.

Vooraf waren de ogen van de wereld nog nadrukkelijk gericht op het duel tussen Cristiano Ronaldo en Virgil van Dijk, het Portugese fenomeen tegen de meest geroemde verdediger van dit moment, maar het is de relatief onbekende aanvaller Gonçalo Guedes die de wedstrijd na een uur spelen beslist.

Het duel heeft bovenal alle kenmerken van een typische finale: stroperig, zuinig, taai. Aan de entourage in Porto ligt het niet, de stad is al vroeg op de zondagmiddag in een heerlijke toernooisfeer gedompeld, met stromen van voetbalfans op alle pleinen, krioelend onder de prachtige metalen Luis I-brug,

Maar de wedstrijd zelf is lange tijd allesbehalve spectaculair, met twee ploegen die elkaar nagenoeg in balans houden. Portugal speelt compact en gunt Oranje de bal, fysiek spelend in de kleine ruimtes, loerend op de snelle tegenaanval. Nederland slaagt domweg te weinig de bal voorwaarts te spelen.

Het duidelijkst komt dat tot uiting in het spel van Frenkie de Jong, die de bal voortdurend diep op eigen helft komt ophalen, verwoed zoekend naar openingen. Maar als er al een speler vrij wordt gespeeld bij Oranje, dan is dat rechtsback Denzel Dumfries. Zelden leidt dat tot een vervolg.

Als het de voorste linie al wordt bereikt, dan strandt het daar al snel in slordigheid. Niet één keer waagt Oranje voor rust een noemenswaardige doelpoging, terwijl de thuisploeg steeds iets dreigender wordt. Bruno Fernandes krijgt drie schietkansen, Ronaldo creëert er eentje, recht op doelman Jasper Cillessen.

Dreiging

Na rust zet dat spelbeeld door, al ontbrandt de wedstrijd wel wat nadrukkelijker. Invaller Quincy Promes brengt iets meer aanvallend elan, maar het is lange tijd Portugal dat de meeste dreiging afdwingt; de Portugese openingsgoal komt gevoelsmatig steeds dichterbij. Na een uur spelen valt dat doelpunt daadwerkelijk.

Matthijs de Ligt stapt te gretig in, Bernardo Silva wordt vrijgespeeld, en de aanvaller blijft rustig voor het doel, afleggend op Gonçalo Guedes. De Valencia-aanvaller haalt hard uit, Cillessen krijgt zijn hand onvoldoende achter de bal: 1-0.

Oranje tracht zich te herpakken en trekt met Donny van de Beek verbeten richting aanval. Memphis Depay krijgt een goede kopkans, invaller Luuk de Jong ontketent nog een stormpje, maar de Portugezen spelen de finale uit volgens beproefd recept. Zuigend, treiterend en counterend, maar met succes. Niet Oranje, maar Portugal mag zich de eerste winnaar van de Nations League noemen.

