Oranje veegt vloer aan met Turkije in EK-kwalificatie (0-8)

- Beeld ANP

De kwalificatiereeks voor het EK 2021 is pas halverwege, maar het eindtoernooi in Engeland kan Oranje bijna niet meer ontgaan. De overmacht van de ploeg is enorm, zo bleek in Turkije maar weer. Nederland stond bij rust al 0-3 voor door doelpunten van Shanice van de Sanden, een strafschop van Sherida Spitse en, natuurlijk, een goal van Vivianne Miedema. Na rust maakte Daniëlle van de Donk een hattrick: 0-4, 0-6 en 0-7. Miedema scoorde nog haar tweede van de avond, evenals Spitse.

Voor bondscoach Sarina Wiegman was het goed nieuws dat Van de Sanden zich weer eens liet gelden. De rechtsbuiten scoorde dus zelf en gaf vier assists. Van de Sanden miste de laatste interlands vanwege fysieke ongemakken.

Een formaliteit

De speelster van Olympique Lyon zat de afgelopen maanden in een dip. Tijdens het WK raakte de excentrieke aanvaller haar basisplaats kwijt. Dat ze de finale tegen de Verenigde Staten (2-0 verlies) vanaf de bank moest beginnen, deed pijn. Juist ook omdat die wedstrijd in ‘haar’ Lyon werd gespeeld.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Turkije blikte Van de Sanden terug op de periode na de finale. “Ik was het plezier kwijt en daar schrok ik eigenlijk wel van,” zei de 27-jarige aanvaller. “Zoiets had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik ben aan de slag gegaan met mijn mental coach. Nu ben ik weer happy.” Dat was in het vrijwel lege Bornova Stadion in Izmir te merken.

Dat gold uiteindelijk voor het gehele elftal, dat niets heel hield van de Turkse vrouwen. Dinsdag kan Oranje wéér een stap dichter bij het EK komen. Dan is Slovenië de tegenstander in Arnhem. Duidelijk is nu al: de rest van de kwalificatie is een formaliteit. Met de maximale score van vijftien punten uit vijf duels en een doelsaldo van 24-2 ligt Oranje ruimschoots op koers voor kwalificatie voor het EK 2021.