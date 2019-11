Oranje treft Oekraïne, Oostenrijk en mogelijk Roemenië in groepsfase EK

Nathan Ake en Frenkie de Jong tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het EK tegen Estland. Beeld ANP

Roemenië wordt de derde opponent van het Nederlands elftal als dat land in maart de play-offs van de Nations League weet te winnen. Als de Roemenen het niet halen, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland het vierde land in groep C.

Voorafgaand aan de loting was al duidelijk dat Oranje en Oekraïne bij elkaar in poule C zouden komen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt alle groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena.

Eerdere duels Oostenrijk en Oekraïne

Nederland had het al met al slechter kunnen treffen. Portugal, de regerend kampioen van Europa, behoorde tot de mogelijke opponenten. Het land van sterspeler Cristiano Ronaldo werd echter in groep F ingedeeld bij Duitsland en Frankrijk, de wereldkampioenen van 2014 en 2018.

Bondscoach Ronald Koeman was na de loting voor het EK dan ook blij dat het Nederlands elftal Portugal ontloopt in de groepsfase. “We weten hoe moeilijk Portugal is”, zei Koeman kort na de loting in Boekarest tegen de NOS. “Gelukkig hebben we die er niet bij gekregen.”

Oostenrijk eindigde in de kwalificatiereeks als tweede in groep G achter Polen. De Oostenrijkers behaalden in de kwalificatie negentien punten uit tien wedstrijden. Ze deden eerder mee aan de EK’s van 2008 en 2016, maar wisten nog nooit een wedstrijd op de Europese eindronde te winnen.

De negentien voorgaande duels met de Oostenrijkers leverden voor Nederland negen overwinningen en zes nederlagen op. De laatste ontmoeting dateert van 4 juni 2016 in Wenen, waar Oranje met 2-0 won door doelpunten van Vincent Janssen en Georginio Wijnaldum.

In 2008 won het Nederlands elftal in De Kuip onder leiding van bondscoach Marco van Basten met 3-0 van Oekraïne, mede dankzij een doelpunt van Ryan Babel die nu nog steeds tot de selectie behoort. Twee jaar later, in de eerste wedstrijd na het WK van 2010, speelde Oranje met heel wat debutanten in de ploeg met 1-1 gelijk in Donetsk.

Italië en Turkije spelen op vrijdag 12 juni de openingswedstrijd van het EK in het Olympisch Stadion van Rome.

De volledige loting: Groep A: Turkije, Italië, Wales en Zwitserland.

Groep B: Denemarken, Finland, België en Rusland.

Groep C: Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en winnaar play-offs.

Groep D: Engeland, Kroatië, winnaar play-offs en Tsjechië.

Groep E: Spanje, Zweden, Polen en winnaar play-offs.

Groep F: Winnaar play-offs, Portugal, Frankrijk en Duitsland.