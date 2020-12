Oranje treft in WK-kwalificatie Turkije en Noorwegen

Oranje (hier in de persoon van Daley Blind) heeft maandag gehoord tegen welke landen het moet uitkomen in de WK-kwalificatie. Beeld NurPhoto via Getty Images

Oranje is ingedeeld in groep G en moet spelen tegen Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gribaltar. Oranje is ingedeeld in een groep met zes teams. De loting is maandagavond om 18.00 uur in Zürich gehouden.

Winnaars van de groep gaan automatisch door naar het WK, andere landen moeten de play-offs in. 55 landen doen mee aan de kwalificatie voor het WK, dat op 21 november 2022 start in Qatar.

De mondiale eindronde met 32 deelnemers begint in Qatar met de openingswedstrijd op 21 november 2022 en eindigt met de WK-finale op 18 december.