Oranje traint met reserves op sportcomplex Ajax

De spelers die zaterdag de basis legden voor de zege (1-3) in de Borisov Arena herstellen in een sportschool bij het Olympisch Stadion.



Dick Advocaat en zijn spelers vlogen direct na de wedstrijd tegen Wit-Rusland terug naar Nederland. Daar arriveerden ze pas rond 04.30 uur in hun hotel in de hoofdstad. Oranje staat dinsdagavond voor een zo goed als onmogelijke opdracht om minimaal zeven keer te scoren tegen Zweden. Lukt dat niet, dan ontbreekt de ploeg volgend jaar zomer definitief op het WK in Rusland. De nationale voetbalploeg miste ook al het laatste EK in Frankrijk.



In de aanloop naar het laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie tegen Zweden traint het Nederlands elftal maandagmiddag nog in de Johan Cruijff Arena.