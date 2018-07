Oranje tegen wereldkampioen in Nations League

Frankrijk werd zondag wereldkampioen na winst in de finale op Kroatië (4-2). Oranje trof de Fransen ook al in het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland. Nederland verloor met 1-0 en 4-0.



Duitsland is de andere tegenstander van Oranje in de Nations League. Die ploeg won de wereldtitel in 2014. De poule van Oranje in de Nations League doet een beetje denken aan de groepsfase van het EK van 2008, waarin regerend kampioen Italië en vice-wereldkampioen Frankrijk de tegenstanders waren.



Beide ontmoetingen liepen toen goed af voor Nederland. Italië werd met 3-0 verslagen en Frankrijk moest er met 4-1 aan geloven.