Oranje start met De Jong tegen Frankrijk

Met De Jong en Pröpper direct na rust als invallers wist het Nederlands elftal tegen Peru een achterstand om te buigen in een zege (2-1).



Tegen Frankrijk krijgen ze de voorkeur boven Kevin Strootman en Ruud Vormer, die door bondscoach Ronald Koeman op de bank zijn gezet. Promes neemt de plek over van de afgezwaaide recordinternational Wesley Sneijder.



Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Frenkie de Jong klaar is voor een basisplaats bij Oranje. "Hij is er wel aan toe," zei hij vlak voor het duel met Frankrijk voor de camera van de NOS. "De ene bondscoach wacht nog even, de ander stelt hem op. Ik heb voor hem gekozen."



Razendsnel

Koeman durft het aan om Daley Blind te belasten met de bewaking van de razendsnelle Franse rechtsbuiten Kylian Mbappé. De bondscoach benadrukte de afgelopen dagen herhaaldelijk dat zijn elftal heel compact zal moeten spelen om 'Les Bleus' in toom te houden.



Frankrijk treedt aan met nagenoeg dezelfde ploeg die twee maanden geleden in Moskou de wereldtitel veroverde. Alleen de geblesseerde keeper Hugo Lloris ontbreekt, hij wordt vervangen door Alphonse Aréola.



De wedstrijd in het uitverkochte Stade de France begint om 20.45 uur. Na afloop worden de Fransen gehuldigd voor het winnen van het WK.



Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk en Blind; Wijnaldum, Pröpper en De Jong; Promes, Depay en Babel.



