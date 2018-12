Oranje speelt wedstrijden in Arena én De Kuip

Wit-Rusland is op 21 maart 2019 de tegenstander van Oranje in De Kuip, op 24 maart is de kraker tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena.



''We hebben besloten onze kwalificatiewedstrijden voor EURO 2020 in de twee grote stadions van ons land te spelen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk fans onze wedstrijden bezoeken,'' zegt bondscoach Ronald Koeman.



Goede herinneringen

Hij bewaart goede herinneringen aan de recente interlands uit de Nations League in eigen huis. Nederland won in oktober in een uitverkochte Arena met 3-0 van Duitsland en vorige maand met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk in een volle Kuip.



''Ik hoop dat de Oranjesupporters opnieuw massaal naar het stadion komen om ons aan te moedigen. Wij kijken er in ieder geval naar uit,'' aldus Koeman



De Kuip is op 10 oktober strijdtoneel van het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland en Oranje sluit de campagne voor het EK af op 19 november in de Johan Cruijff Arena tegen Estland. Als het Nederlands zich plaatst voor het EK van 2020, dan wordt het ingedeeld in groep C en speelt het sowieso twee groepswedstrijden in de Arena.