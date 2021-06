Oranje speelt met spectaculaire zege op Oekraïne de scepsis van zich af

Er ging een zenuwslopende slotfase aan vooraf, maar met een dik verdiende 3-2 overwinning op Oekraïne speelde Oranje de scepsis in het land van zich af. De weg naar de groepswinst ligt open, de Oranje-gekte gaat de komende dagen alsnog op gang komen.

Het geluid in de Johan Cruijff Arena klonk als uit vervlogen tijden: dat van een gelukzalig brullend publiek, zestienduizend man sterk. Meteen na de winnende 3-2 van Denzel Dumfries klonk er een memorabel kabaal, na een jaar van deprimerend lege stadions. Het geluid van dolle, vrolijke vreugde.

En dat terwijl de overwinning kort daarvoor nog knullig uit de handen van Oranje leek te glippen. Spits Roman Jaremtsjoek kopte na 79 minuten zomaar een vrije trap binnen - en een zeker lijkende overwinning werd plots tenietgedaan: 2-2.

Volledig verdiend leidde Oranje een kwartier voor tijd nog met 2-0, maar na een schitterende uithaal van Andrei Jarmolenko sloeg plots de spanning op de benen. Dat het goed kwam, was niet alleen verdiend: het typeerde ook de veerkracht van dit Nederlands elftal.

Het Nederlands elftal dat zo lang met scepsis werd bekeken, vierde de overwinning in de openingswedstrijd dol van geluk, pal voor de feestende tribunes. Plots is het chagrijn verdreven. Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open.

Vanaf de eerste minuut voltrok zich zondagavond in Amsterdam een boeiend voetbalgevecht, meeslepend op en neer golvend van doel naar doel. De openingsfase was meteen spectaculair, met kansen voor beide teams, vrijwel voortdurend voortkomend uit typische omschakelmomenten.

Systeem functioneerde behoorlijk

Memphis Depay was de eerste met een knappe actie, solerend vanaf de middenlijn uit een snelle uitbraak. De Oekraïense keeper Georgi Boesjtsjan redde, zoals hij voor rust wel vaker deed. Voortreffelijk kwam de doelman na vijf minuten zijn doel uit bij een enorme kans voor Denzel Dumfries. De rechtsback kreeg op slag van rust nóg een opgelegde kans, maar kopte nu geschrokken naast.

Aan de overkant was ook Oekraïne geregeld dreigend, vrijwel steeds aanvallend over de eigen rechterkant. Vleugelspeler Andrei Jarmolenko gokte daar steeds op een één op één duel met Daley Blind, diep spelend, amper omkijkend naar linksback Patrick van Aanholt.

Het maakte de wedstrijd ook in strategisch opzicht vermakelijk. Het zo veelbesproken systeem functioneerde behoorlijk, Oranje slaagde erin ook zonder buitenspelers te domineren, maar een beloning bleef lang uit. Aanvallend had de sleurende spits Wout Weghorst moeite met het niveau. Bij Memphis ontbrak steeds net de finesse.

Alsnog raak

Kort na rust was het alsnog raak. Wederom stoomde Dumfries door over de rechterflank, opnieuw was de voorzet tamelijk beroerd, maar deze keer hielp keeper Boesjtsjan letterlijk een handje. De bal rol zomaar in de loop van Wijnaldum, die overtuigend en zuiver raak schoot: 1-0.

De tweede Oranje-goal kwam ook niet helemaal zonder geluk tot stand. Frenkie de Jong zette een aanval op, waarna de bal in een Oekraïense kluts bleef hangen. Weghorst reageerde attent en schoot hard en droog raak: 2-0. Een onbezorgd feestje leek los te barsten, maar de stemming sloeg nog twee keer om: eerst naar ontzetting, toen naar dolle blijdschap.

Het resultaat rechtvaardigt vertrouwen bij De Boer & co, en dat de Oranje-gekte ongetwijfeld een impuls geeft in de komende dagen. Voetbal blijkt, zeker met publiek, nog altijd een katalysator van collectieve vrolijkheid.