Oranje sluit af tegen Estland

Het Nederlands elftal sluit de EK-kwalificatie vanaf 20.45 uur af met een thuiswedstrijd tegen Estland in de Johan Cruijff ArenA. Oranje is al geplaatst voor de Europese eindronde na het gelijkspel van zaterdag tegen Noord-Ierland (0-0).

Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers kunnen nog wel als eerste in de poule eindigen. Dat lukt alleen als Duitsland niet van Noord-Ierland wint.

Koeman mist in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA zijn aanvoerder Virgil van Dijk (persoonlijke omstandigheden), Ryan Babel (geblesseerd) en Marten de Roon (geschorst). Stefan de Vrij is onvoldoende fit voor een basisplaats.

Depay

Memphis Depay is weer fit, maar de bondscoach wilde nog niet verklappen of hij zijn topscorer ook opstelt. Georginio Wijnaldum is hersteld van een griepje en vervangt Van Dijk als aanvoerder.

Koeman benut het duel met Estland om enkele spelers aan het werk te zien die onder hem nog maar weinig speeltijd hebben gekregen. Wellicht krijgen verdedigers als Nathan Aké en Patrick van Aanholt speeltijd. Calvin Stengs en Myron Boadu mogen misschien debuteren voor Oranje.