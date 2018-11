Oranje poulewinnaar na miraculeuze slotfase

Door het gelijkspel eindigt Nederland eerste in de groep met de regerend wereldkampioen Frankrijk en de wereldkampioen van 2014, Duitsland. Oranje mag nu volgend jaar met Engeland, Portugal en Zwitserland strijden om de eindzege in het nieuwe landentoernooi.



Treffers

Oranje koerste in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland af op een kansloze nederlaag, maar kwam in de laatste vijf minuten langszij via doelpunten van Quincy Promes en Virgil van Dijk: 2-2.



De ploeg van Koeman keek in Gelsenkirchen na 20 minuten al tegen een achterstand van 2-0 aan, door doelpunten van Timo Werner en Leroy Sané. Oranje ontsnapte in de tweede helft aan meer tegentreffers en wist in de slotfase zowaar op gelijke hoogte te komen. Op basis van het doelsaldo in de onderlinge resultaten houdt het Nederlands elftal wereldkampioen Frankrijk onder zich in groep 1 van de A-divisie en gaat het naar de finaleronde.