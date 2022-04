Nieuws

Oranje op WK in poule A bij gastland Qatar, Afrika Cup-winnaar Senegal en Ecuador

Het Nederlands heeft het niet slecht getroffen bij de loting voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Oranje stuit in de groepsfase op Qatar, Senegal en Ecuador. Het duel met Senegal is op 21 november de openingswedstrijd van het toernooi.