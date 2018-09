Oranje ook de komende vier jaar in Amsterdam

Het stadion en voetbalbond hebben dat donderdagmiddag bezegeld, een aantal uur voordat Oranje Peru ontvangt voor een oefenduel, tevens de afscheidswedstrijd van recordinternational Wesley Sneijder.



Het Nederlands elftal komt al 22 jaar in de Johan Cruijff Arena en debuteerde er in 1996 (het jaar van de opening) met een gelijkspel tegen Brazilië. Lang werden interlands afwisselend in Amsterdam en in Rotterdam gespeeld, met zo nu en dan een uitzondering in het Philips Stadion van PSV in Eindhoven.



Toenmalig KNVB-directeur Bert van Oostveen besloot De Kuip in 2014 niet meer in te plannen als speellocatie voor het Nederlands elftal. Sinds 2016 worden er weer mondjesmaat interlands gespeeld in Rotterdam.



Oranje heeft een positieve balans in de Johan Cruijff Arena. Van de 63 wedstrijden in het stadion won Oranje er 34. Achttien keer werd gelijkgespeeld, en 'maar' elf veer verloor het Nederlands elftal.