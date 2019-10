Oranje ontsnapt in slotfase tegen taaie Noord-Ieren

Beeld BSR Agency

De bal kwam letterlijk uit de lucht vallen, maar met een curieuze goal voorkwam invaller Luuk de Jong brak in blessuretijd de ban tegen de vechtploeg van Noord-Ierland. Even later maakte Memphis Depay er ook nog 3-1 van, een geflatteerde zege op een ronduit moeizame avond.

Want een kopbal van invaller Josh Magennis, robuuste spits van Hull City, maakte na 75 minuten plots een wilde pogo los aan de zuidkant van de Kuip, bij de duizenden Noord-Ieren achter het doel. Een afgang dreigde, en niet eens echt onverdiend, maar het Nederlands elftal knokte zich alsnog naar de zege.

Oranje speelde in de Kuip een moeizame interland, in balbezit de slechtste sinds maart 2018 tegen Engeland, de debuutinterland van Ronald Koeman als bondscoach. Het moet gezegd: het stugge Noord-Ierland dwong dat ook af, met uiterst gedisciplineerd powervoetbal, onvermoeibaar knokkend voor iedere bal.

Feilloos zetten spits Kyle Lafferty en valse rechtsbuiten Paddy McNair druk op Frenkie de Jong, daarmee de opbouw van Oranje al vroeg lam leggend. De Noord-Ieren hielden de ruimtes klein, maar zochten in balbezit meteen de diepte, met volop loopvermogen op vrijwel alle posities op het veld.

Veel te slordig

Als het Nederlands elftal al spelers vrij speelde, dan waren dat in veel gevallen Marten de Roon en Denzel Dufries, precies zoals Noord-Ierland dat wilde. Oranje speelde bovendien veel te slordig om tot vloeiend aanvalsspel te komen.

Koeman had vooraf nog nadrukkelijk gewaarschuwd: scherpte en frisheid ontbraken deze week op het trainingsveld in Zeist. Een beeld dat zichtbaar doorwerkte in de Kuip, doorgaans toch het stadion waar Oranje zich op zijn best voelt.

De Jong overdreef bij vlagen met zijn kap- en draaiwerk. Bij Matthijs de Ligt kwam amper geen diepe bal aan - en voorin waren Memphis Depay, Ryan Babel en Steven Bergwijn niet balvast genoeg.

Terwijl de Noord-Ierse fans monter hun strijdliederen zongen, werd het in de oranjegekleurde vakken almaar stiller. Voor rust kreeg slechts Georginio Wijnaldum iets wat op een kans leek, na rust werd de Liverpool-middenvelder vrijgespeeld na een goede actie van Bergwijn, maar echte kansen kon je het niet noemen. De zeldzame keren dat Oranje een opening vond, ontbrak voor het doel de finesse.

Overwicht

Een ingreep van Koeman kon niet uitblijven, met de invallers Donny van de Beek en Donyell Malen trachtte de bondscoach het duel alsnog de goede kant op te duwen. Dat leidde direct tot een overwicht, maar niet tot een goal. Malen was dichtbij met een omhaal, Wijnaldum had de bal meteen daarna voor het inschieten, maar kreeg onvoldoende richting aan de bal.

Even later was het aan de overkant raak. Blind liet zich te makkelijk aftroeven op de achterlijn, Maggenis won het luchtduel van De Ligt, zwak verdedigend voor het eigen doel: 0-1. Een rampscenario leek zich af te tekenen , maar Oranje toonde op zijn minst veerkracht, niet voor het eerst onder Koeman.

Verbeten trok het ten strijde, resulterend in de gelijkmaker van Memphis: 1-1. Malen had de winnende goal daarna voor het inkoppen, maar het was een andere invaller, De Jong, die even later alsnog het beslissende zetje gaf, haast vanaf de doellijn. De 3-1 van Memphis was er een minuut later eentje voor de statistieken.