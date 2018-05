Oranje onder 17 jaar pakt Europese titel

De ploeg van bondscoach Kees van Wonderen versloeg Italië in de finale van de Europese eindronde in Engeland via strafschoppen, nadat de wedstrijd in 2-2 was geëindigd.



Doelman Joey Koorevaar (Feyenoord) stopte de eerste twee strafschoppen van de Italianen, de jongens van Van Wonderen schoten vier keer raak vanaf elf meter. Oranje had in de kwartfinales en halve finales ook al met strafschoppen gewonnen, van respectievelijk Ierland en Engeland.



De Nederlandse ploeg voor voetballers onder 17 jaar veroverde in 2011 en 2012 de Europese titel met huidige internationals als Terence Kongolo, Nathan Aké, Tonny Vilhena en Memphis Depay in het elftal.



Strafschoppen

Op het EK in Engeland maakte Oranje onder 17 indruk met overwinningen in de groep op Duitsland (3-0), Spanje (2-0) en Servië (2-0). Twee gewonnen strafschoppenseries zorgden ervoor dat de ploeg van Van Wonderen zondag in Rotherham mocht strijden voor de Europese titel.



Rechtsback Jurrien Timber van Ajax zette de Nederlandse talenten kort na rust op voorsprong met een van richting veranderd schot, na een combinatie met aanvoerder Daishawn Redan die in Engeland voor Chelsea speelt. Italië draaide de stand in een tijdsbestek van amper drie minuten om, dankzij fraaie afstandsschoten van Samuele Ricci en Alessio Riccardi.



Invaller Brian Brobbey (Ajax) tikte in de slotfase de gelijkmaker binnen, na een prachtige voorzet buitenkant voet van PSV'er Mohammed Amine Ihattaren. Via penalty's haalde Oranje de derde Europese titel in deze leeftijdscategorie binnen.