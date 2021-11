Oranje nog niet naar WK na debacle in Montenegro

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, doelman Justin Bijlow en Davy Klaassen na de late gelijkmaker in de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Montenegro en Nederland zaterdagavond. Beeld ANP

Oranje verdedigt in de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen een voorsprong van 2 punten op Noorwegen en Turkije. Een gelijkspel tegen de Noren is waarschijnlijk voldoende voor rechtstreekse kwalificatie, omdat Oranje een veel beter doelsaldo heeft dan beide overgebleven concurrenten.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De nummer 2 gaat naar de play-offs. Oranje kan ook nog als derde eindigen als het van de Noren verliest en Turkije bij Montenegro wint. Dan is het uitgeschakeld voor het WK.

Memphis Depay bracht Nederland in Montenegro op de drempel van het WK, met treffers in de 25ste en 54ste minuut. Hij benutte eerst een strafschop nadat Davy Klaassen licht was geraakt door Masko Jankovic. Hij verzilverde vervolgens een goede voorzet van Denzel Dumfries. Het waren alweer zijn tiende en elfde treffer in deze WK-kwalificatie. De spits van FC Barcelona heeft in 2021 al 16 keer gescoord. Na zijn beide treffers had het er alles van weg dat Oranje ging profiteren van de halve misstap van Noorwegen eerder op zaterdag tegen Letland (0-0).

Montenegro vocht voor wat het waard was voor slechts 2200 toeschouwers, waaronder 200 Nederlandse fans. Maar sterspeler Stefan Jovetic ontbrak bij de thuisploeg. Hij testte positief op corona, net als zijn ploeggenoten Adam Marusic en Aleksandar Scekic. Bondscoach Miodrag Radulovic kon ook al geen beroep doen op de geblesseerde Stefan Mugosa en Nikola Vukcevic. Na de tweede treffer van Depay leek het verzet van Montenegro gebroken.

Wissels Oranje

Van Gaal wisselde Donyell Malen in de rust al voor Steven Bergwijn. Na de 0-2 voerde hij nog vier wissels door. Er leek weinig meer aan de hand totdat Ilija Vukotic in de 82ste minuut voor de 1-2 tekende en Nikola Vujnovic vier minuten later na onzeker ingrijpen van Daley Blind ook nog gelijkmaakte. Zo droop Oranje af in het Gradski-stadion van Podgorica, waar het er lang van weg had dat de nationale ploeg zich na acht jaar weer voor het WK ging plaatsen.

Van Gaal: ‘Niet te verklaren’

Bondscoach Van Gaal weet het puntenverlies in Montenegro aan het feit dat zijn spelers niet meer deden wat vooraf was afgesproken. “Je traint op dezelfde manier, met elkaar. Als daar op een gegeven moment niet meer aan wordt voldaan, dan krijg je een probleem”, zei hij tegen de NOS.

“We speelden niet meer zoals afgesproken. Ik sprak eerder over focus. Dat je er met je brein bij moet blijven. Dat je de functies moet blijven uitvoeren zoals is afgesproken.”

Bondscoach Louis van Gaal zoekt teleurgesteld de catacomben op na de 2-2 tegen Montenegro. Beeld ANP

Oranje leidde lang met 2-0 en het ticket voor het WK leek binnen. Door twee late treffers ging het toch nog mis. Van Gaal: “Als je met 2-0 voorstaat, dan hoef je niet meer zo nodig. Zeker tegen een ploeg die zelf niets doet. Dan is het wel erg dat je het nog weggeeft. We leden te makkelijk balverlies, daardoor kregen zij countermogelijkheden. Nee, dit is voor mij niet te verklaren. Maar het is wel gebeurd.”

Oranje moet dinsdag minimaal gelijkspelen tegen Noorwegen om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen. “We hebben een heel grote kans laten lopen. Maar het is niet zo dat we nu in een verloren positie staan.”