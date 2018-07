Oranje? Mwaaaah. Wie ik wel erg mis, zijn de Italianen

Guglielmo Gabetto. Ik had nog nooit van hem gehoord. En nee, hij is of was niet actief op dit WK voetbal. Want Guglielmo Gabetto is al ruim 69 jaar dood.



Woensdag, op weer een WK-loze dag, las ik over deze Italiaanse voetballer, geboren in Turijn.



Even tussendoor: missen we de Amerikanen? De Chileense voetballers? Missen we het Nederlands elftal? Mwaaaah. Niet heel erg. Toch?



Wie ik wel erg mis, zijn de Italianen. De mooie, diepblauwe shirts, de dramatiek (geen betere toneel­spelers dan Italianen), het zomaar wereldkampioen kunnen worden.



Maar goed. Ik las over Gabetto in Onsterfelijk Torino, van Roberto Pennino.