Oranje mist WK door gebrek aan kwaliteit en geluk

Kevin Strootman, een speler die Oranje maar niet bij de hand weet te nemen, ging gruwelijk in de fout bij de openingstreffer van Marcus Berg. Vooral Davy Klaassen miste kans op kans en na de gelijkmaker van Wesley Sneijder werd er nog een treffer van Bas Dost afgekeurd, na een piepklein duwtje.



Frankrijk

Oranje wist toen nog niet dat een gebrek aan kwaliteit en geluk de ploeg ook in de rest van de kwalificatie zouden opbreken. Doelman Maarten Stekelenburg blunderde thuis tegen Frankrijk (0-1) en Memphis Depay miste in dat duel een levensgrote kans op de gelijkmaker. Matthijs de Ligt debuteerde met een kapitale fout in de uitwedstrijd tegen Bulgarije (2-0).



Na die nederlaag in Sofia moest Blind het veld ruimen. Hij had niet alleen de pas zeventienjarige De Ligt voor de leeuwen gegooid. Met Blind als eindverantwoordelijke op de bank verloor Oranje drie van de vier kwalificatieduels voor het EK in Frankrijk en haalde het in de eerste vijf kwalificatieduels voor het WK slechts zeven punten.