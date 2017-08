Oranje kansloos onderuit tegen Frankrijk

Daarom verloor Oranje de eerste plaats in groep A en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK uit zicht. De ploeg moet in de resterende drie wedstrijden met Zweden en Bulgarije strijden om de tweede plaats.



Bulgarije heeft Nederland wel nog een sprankje hoop gegeven door Zweden te verslaan met 3-2. Oranje zakte door dat resultaat weliswaar naar de vierde plaats, met zes punten achterstand op Frankrijk, drie op Zweden en twee op Bulgarije, maar krijgt in de resterende drie duels Bulgarije en Zweden nog op bezoek. Dat betekent dat de formatie van Dick Advocaat het behalen van een ticket voor de play-offs nog in eigen hand heeft.



Maar dan moet het wel beter dan donderdagavond. Het 4-0 verlies tegen Frankrijk is volgens statistiekdienst Gracenote de grootste nederlaag van Oranje sinds november 1961. Toen won België met dezelfde cijfers.



Rode kaart

Tekenend voor het spel van Oranje was de manier waarop de openingstreffer tot stand kwam. Door een aaneenschakeling van halfslachtig ingrijpen, te laat instappen en verkeerde keuzes sneed Antoine Griezmann in de veertiende minuut razendsnel door het hart van de Nederlandse defensie. Griezmann rondde het af met een schot tussen de benen door van keeper Jasper Cillessen: 1-0.



Met Tonny Vilhena voor Wesley Sneijder probeerde Advocaat na rust wat meer grip te krijgen op het middenveld. Juist op het moment dat Robin van Persie klaar stond om zijn rentree in Oranje te maken, moest Kevin Strootman met twee gele kaarten binnen vijf minuten tijd van het veld af.



Met tien man kreeg de ploeg van Advocaat zowaar een open kans op de gelijkmaker. Arjen Robben had de 1-1 voor het inkoppen, maar de aanvoerder kopte de bal volledig de verkeerde kant op. Een paar minuten later maakte Thomas Lemar er met een verwoestend schot in de kruising 2-0 van. In de slotfase werd het leed alleen maar nog groter door doelpunten van opnieuw Lemar en invaller Kylian Mbappé.



De ploeg van bondscoach Dick Advocaat ontvangt zondag Bulgarije in de Johan Cruijff Arena en sluit de kwalificatiereeks begin oktober af met wedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober in Borisov) en Zweden (10 oktober in Amsterdam).