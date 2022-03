Oranje leunt zwaar op Depay en Wijnaldum – maar wat als zij in november nog worstelen?

Het gaat erom dat je goalgetters hebt, zegt Louis van Gaal over Oranje. Hij heeft er in zijn selectie twee die met hun productie internationaal tot de verbeelding spreken. Maar de vraag is hoe goed Memphis Depay en Georginio Wijnaldum straks nog zijn in november, nu ze worstelen bij hun clubs.

Hij heeft het al vaker verteld. Op 9 september 2018 begon voor Georginio Wijnaldum in Oranje een nieuw leven. In en tegen Frankrijk debuteerde Frenkie de Jong als basisspeler. Bondscoach Ronald Koeman schoof Wijnaldum daardoor een positie verder naar voren op het middenveld. Wijnaldum kwam kort achter Memphis Depay te spelen. Hem had Koeman eerder in het jaar al zijn nieuwe vaste spits gemaakt.

Die avond in Parijs werden Wijnaldum en Depay een tandem. En dat heeft Nederland geweten. Van de 90 goals van Oranje sindsdien waren zij samen bij liefst 62 direct betrokken. Ofwel als maker, ofwel als aangever, zo becijferde databedrijf Opta. Een aandeel van 69% in de totale productie is een waanzinnige score, die ook internationaal tot de verbeelding spreekt.

Eis van ritme laten varen

Het geeft ook meteen de afhankelijkheid aan. Als die twee niet top zijn of aan banden liggen, en zéker als Depay niet scoort, kan iedere bondscoach van alles verzinnen, maar dan speelt Oranje als het er écht om gaat niks klaar. Het bleek in 2021 op het EK, waar Tsjechië de angel uit het Oranje van Frank de Boer haalde en er niks overbleef.

Ook Van Gaal weet het, en benoemde het maandag expliciet. “Het gaat er uiteindelijk toch om dat je goalgetters hebt. Je moet jongens hebben die makkelijk scoren. De eis dat spelers ritme hebben, moet ik langzamerhand laten varen. Onze topscorer en assistenkoning speelt nu niet bij Barcelona. Maar moet ik Memphis dan ook maar niet opstellen?’’

In zijn eentje is Depay goed voor 27 interlandgoals en 19 assists sinds Frankrijk-uit in 2018. Laat even op u inwerken hoeveel ook dát is. Aanstaande dinsdag speelt Oranje tegen Duitsland. Twee eerdere duels met de Mannschaft staan in het rijtje van productiefste interlands van de tandem Depay/Wijnaldum. In maart 2019 was Depay goed voor een goal en een assist bij de nederlaag (2-3) in Amsterdam. Wijnaldum gaf toen een doelpunt aan. In september van dat jaar was het precies andersom bij de zege (2-4) in Hamburg.

Worsteling op clubniveau

Wijnaldum ligt op koers om de meest scorende middenvelder in Oranje ooit te worden. Alleen recordinternational Wesley Sneijder staat nog boven hem (zie kader). Alleen moet je eerlijk zijn: de laatste serie interlands was Wijnaldum pover. Het past in het beeld van zijn worsteling op clubniveau. Bij Paris Saint-Germain is hij een speler zonder veel status. Soms slaan ploeggenoten hem in het veld opzichtig over.

Het gaat om goalgetters, zegt Van Gaal. Maar als je zo kijkt, zijn alternatieven (nog) dun gezaaid. Sinds de start van de huidige bondscoach draagt eigenlijk alleen Davy Klaassen wezenlijk bij aan de productie van Oranje met vier goals en vier assists. Misschien kan iemand als Arnaut Danjuma gaan scoren. En een fitte Cody Gakpo. Maar het is bij hen nog zo grillig allemaal. Nog zo pril.

Vragen voor deze zomer

De zomerse transferperiode wordt belangrijk. Depay is op de markt nog een twintiger, Wijnaldum wordt later dit jaar alweer 32 jaar. Wat te doen? Maakt Wijnaldum nog een nieuwe stap in een topcompetitie? Terug naar Engeland misschien? Of anders terug naar de eredivisie? En stel dát het Nederland zou worden, is het dan automatisch Feyenoord, of is PSV interessanter als die club kampioen zou worden en de Champions League in gaat?

Het zijn prangende vragen voor straks, na het clubseizoen. Eerst deze week Oranje. Zaterdag tegen Denemarken. En daarna dus Duitsland. Weer Duitsland. Een lekkere tegenstander en een kans om het eigen gemoed en de eigen eerzucht te strelen.

“Hij wil Van Persie, Cruijff, Dennis Bergkamp uit de boeken spelen. En dat vermogen heeft ie,” zei Van Gaal deze week over Depay, die jaagt op de nummer 1 positie op Oranjes eeuwige topscorerslijst. Om koploper Van Persie in te halen is niet eens zo heel veel meer nodig. Depay staat op 38 treffers, Van Persie op 50.