Oranje Leeuwinnen verslaan België met ruime cijfers

Beeld ANP

Het was alweer de 32e ontmoeting tussen beide landen.

Na iets meer dan een half uur zette Vivianne Miedema Oranje op voorsprong. De spits schoot raak in de rebound, nadat Lieke Martens via keepster Justien Odeurs de lat had geraakt. Miedema raakte in de eerste helft ook nog lat en paal, Jill Roord zag een hard schot gekeerd door Odeurs.

Davina Philtjens was voor België het dichtst bij een treffer. Zij raakte buiten bereik van doelvrouw Sari van Veenendaal de lat.

Voorsprong uitgebouwd

Meteen na de hervatting miste Roord een riante kans op de 2-0, na een mooie pass van Daniëlle van de Donk. Even later scoorde Roord wel, nadat de Belgische keepster aanvankelijk redde na een fraaie aanval via Miedema en Martens.

Na ruim een uur had België succes via Marie Minnaert. Amper 2 minuten later stelde Stefanie van der Gragt alweer orde op zaken, door raak te koppen uit een hoekschop. Met een schuiver van flinke afstand zorgde Martens voor 1-4. Daniëlle van de Donk en Renate Jansen zorgden voor het slotakkoord.

Nederland speelt volgende week in Venlo nog een oefenwedstrijd, dan tegen Duitsland.