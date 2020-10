Oranje Leeuwinnen kwalificeren voor EK, winnen met 7-0

Beeld ANP

Al na een kwartier was het duel eigenlijk al beslist door twee doelpunten van Danielle van de Donk. Bij de 1-0, in de zesde minuut, kopte ze fraai raak en bij de 2-0 trof ze van dichtbij doel. Halverwege de eerste helft maakte Jackie Groenen er met een bekeken schuiver 3-0 van, waarna Sherida Spitse nog voor rust een penalty benutte. De strafschop was toegekend wegens een handsbal.

Na rust viel de productie even stil, maar halverwege de tweede helft tekende Groenen voor haar tweede doelpunt: 5-0. Verdediger Aniek Nouwen maakte er vervolgens met een geplaatste kopbal 6-0 van, waarna Katja Snoeijs de eindstand bepaalde. Voor zowel Nouwen als Snoeijs was het haar eerste doelpunt voor Oranje. Snoeijs verving Shanice van de Sanden, die te maken had met familieomstandigheden.

Verwoede pogingen

De eindstand was na 83 minuten bereikt. In de laatste tien minuten, inclusief vier minuten extra speeltijd, bleef Oranje gretig jagen op het achtste doelpunt, maar ondanks diverse goede mogelijkheden bleef het in de tweede helft bij drie doelpunten.

Keepster Lize Kop, de vervangster van de afwezige Sari van Veenendaal (heupblessure), kreeg bij Oranje nauwelijks iets te doen. Zodra de Estse speelsters de bal hadden, werd die vaak direct heroverd door Oranje, dat ook bij een grote voorsprong gedreven bleef. Spits Vivianne Miedema en linksbuiten Lieke Martens, die een goede indruk achterliet, kwamen ondanks verwoede pogingen niet tot scoren.

Het EK wordt van 6 tot en met 31 juli 2022 gespeeld. Bondscoach Sarina Wiegman is dan niet meer verantwoordelijk voor Oranje. Zij verruilt Oranje na de Olympische Spelen van volgend jaar voor Engeland.

Het afgelopen EK, in Nederland, werd door Oranje gewonnen. Op het WK eindigde de ploeg later als tweede.