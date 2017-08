Oranje Leeuwinnen gehuldigd in Utrecht

Het Oranjeteam arriveerde per boot na een eretocht over de Stadsbuitengracht. Duizenden mensen stonden langs de kant om de voetbalsters toe te juichen. Utrecht stroomde maandag in de loop van de middag al vol met Oranjefans die de huldiging wilden bijwonen.



Burgemeester Jan van Zanen is trots. "Het was een enorme operatie, maar prachtig voor Utrecht," zei hij maandagavond. Volgens hem stonden er naast de ongeveer 12.000 mensen in het park ook nog eens 10.000 tot 12.000 feestvierders langs het water en in de stad.