Oranje Leeuwinnen gehuldigd

Hier hebben 12.000 supporters zich verzameld om hun heldinnen te verwelkomen. Het park is bomvol.



Het Oranjeteam arriveerde per de boot na een eretocht over de Stadsbuitengracht. Vele duizenden mensen stonden langs de kant om de voetbalsters toe te juichen.



Veel mensen stonden al uren te wachten in het park voor een mooie plekje. De gemeente meldde even na 19.00 uur dat het park vol zit. Oranjefans kunnen de huldiging ook volgen op grote schermen aan de Maliesingel en op de Neude. Utrecht was de afgelopen weken tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland.



Jinek

Verschillende artiesten traden hier van 17.00 tot 19.00 uur op om het feest luister bij te zetten. De huldiging duurt tot 20.30 uur en wordt rechtstreeks op tv uitgezonden. Utrecht was de voorbije weken tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland.



Na afloop gaan de vrouwen door naar de talkshow Jinek, die vanaf 22.20 live wordt uitgezonden vanuit hotel Americain op het Leidseplein. Bondscoach Sarina Wiegman, alle Oranjespelers en de KNVB-staf zijn te gast.



