Oranje is favoriet, maar de race is nog niet gelopen

Het Nederlands elftal eerder deze week tijdens een training in Zeist. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Tegen Mexico een 2-1 zege na een 1-0 achterstand; tegen Portugal 0-1 verlies en een kaartenfestival; tegen Slowakije 2-1 winst, zonder sprankeling; tegen Rusland 2-1 verlies en weggespeeld. Zie hier – in willekeurige volgorde – de resultaten van Oranje in de achtste finales van de laatste vier EK’s en WK’s voetbal.

Het beeld is duidelijk: áls Nederland won, was het steeds nipt. En op Portugal na waren het geen aansprekende tegenstanders die zorgden voor een worsteling in een alles-of-nietswedstrijd. Dit keer wacht het Nederlands elftal Tsjechië, zondagavond in Boedapest.

De Oranjekoorts is na lang aarzelen nu dan toch uitgebroken. De halve finale haalt het Nederlands elftal minimaal. Voor minder doen ‘we’ het niet. Waar spelers en bondscoach hard hun best doen de euforie te temperen, zegt de manier waarop Oranjeaanvoerder Georginio Wijnaldum deze week over Tsjechië sprak toch ook wel iets. “We moeten dit duel hetzelfde benaderen als een topwedstrijd,” zei hij. Met andere woorden: het is geen Frankrijk of Duitsland, maar zo moeten we het wel gaan zien.

Geslaagd EK

Oranje is favoriet. In de poulefase zijn Oostenrijk en Oekraïne, de nummers 23 en 24 van de wereldranglijst van de Fifa, verslagen. Tsjechië staan 40ste op die lijst. Een ploeg zonder aansprekende namen en zonder spelers van Europese topclubs. De spits komt van Bayer Leverkusen, de keeper is reserve bij het Sevilla van Luuk de Jong. De spelbepalende middenvelders voetballen bij West Ham United en Hertha BSC. Maar het is wel een stug team. Voor de Tsjechen is het EK al geslaagd nu ze de poulefase hebben overleefd.

Hoe staat Oranje er zelf voor? Als je de stemming binnen de selectie peilt, lijkt de teamgeest groot. Wekenlang op elkaars lip in het saaie Woudschoten is beter verteerd dan werd verwacht. Op de trainingen raakt het 3-5-2-systeem steeds meer ingeslepen.

De knockout-fase van het EK, is iets waar spelers als Memphis Depay, Wijnaldum, Danny Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Marten de Roon sinds maart 2018 naar toe hebben gewerkt. Zij waren erbij toen Ronald Koeman met Oranje opnieuw begon, na twee gemiste eindtoernooien. En gaandeweg zijn andere spelers aangesloten. Frenkie de Jong debuteerde, net als Denzel Dumfries. Donyell Malen, zondag wellicht basisspeler naast Depay, scoorde in 2019 meteen bij zijn entree tegen Duitsland. Met Maarten Stekelenburg maakte recent ook iemand zijn rentree, die daar nooit meer voor in aanmerking leek te komen.

Samen vormden ze bij dit EK de meest scorende ploeg in de poulefase. Acht goals voor, twee tegen. Maar het doelsaldo had ook makkelijk 14-7 kunnen zijn. En daarin schuilt de grootste onzekerheid voor zondag: hoeveel open kansen krijgen de Tsjechen? Net zo veel als Oekraïne en Noord-Macedonië? Want het verdedigen van counters is bepaald niet Oranjes sterkste punt.

Eigen ervaring

Van de poulefase en voetballen met een vangnet gaat het nu naar de knock-oufase en alles-of-niets. Dat vergt een mentale omschakeling. Behalve de bondscoach zelf heeft Ruud van Nistelrooy daar met de groep over gesproken. Op basis van eigen ervaring, want Van Nistelrooy weet hoe op een rimpelloze poulefase plots de totale deceptie kan volgen. En hoeveel pijn dat dan doet. “Je hoopt dat als Ruud het zegt, het dan nóg beter landt,” zegt Frank de Boer.

Het maakt nieuwsgierig naar zondag. Blijft Dumfries tegen Tsjechië net zo onbevangen spelen als tot nu toe? Wordt Virgil van Dijk echt niet gemist? Hoe gaat De Roon om met een gele kaart achter zijn naam? Kan de tandem Wijnaldum-Depay ook in Boedapest beslissend zijn?

Bij Oranje als geheel ben je benieuwd of ze kunnen spelen in de geest van wat Bert van Marwijk die ooit zei: Áls het niet goed gaat in een wedstrijd, hoeft het nog niet meteen verkeerd te gaan.

Tsjechië verslaan, dan de winnaar van Denemarken-Wales pakken en in de halve finale een kraker tegen Duitsland of Engeland. Dat is op voorhand de gedroomde route. Het publiek vult ’m met potlood al in. Maar de praktijk is al vaker weerbarstig gebleken. In Boedapest lonkt de vierde zege op rij dit EK, maar er ligt óók een bananenschil.