Oranje in slotfase onderuit tegen Duitsland

Well, well, well... @cruijffarena



✔️ 5 goals

✔️ De Ligt - First goal for national team

✔️ Number 14 - Winning goal#neddui — AFC Ajax (@AFCAjax) March 24, 2019

Lege handen

De nederlaag kwam hard aan bij aanvoerder Virgil van Dijk. "In de eerste helft stond de organisatie niet goed, maar we hebben het in de tweede helft goed opgepakt. Daar hebben we uiteindelijk echter niets aan, want we staan hier met lege handen," zei Van Dijk direct na afloop tegen de NOS.



Oranje keek halverwege tegen een achterstand van 2-0 aan, maar de ploeg van Ronald Koeman knokte zich in de eerste 20 minuten na rust weer langszij. "We waren zoekende in de eerste helft. Zij speelden met veel beweging. Dat hadden we verwacht, maar het stond niet goed," zei Van Dijk.



"In de tweede helft was het vooral verdedigend veel beter. Duitsland kwam niet meer aan voetballen toe. Wij kwamen goed terug, maar dan moet je wel minimaal een punt halen. Dat doen we niet en dat is balen. We moeten hard blijven werken. We wisten dat we een lange weg te gaan hebben, dat blijkt vandaag maar weer.''



Oranje was de EK-kwalificatie donderdag begonnen met winst op Wit-Rusland (4-0).



