Oranje in halve finale Nations League tegen Kroatië in De Kuip

De tribunes in Stadion De Kuip. Beeld ANP / ANP

Spanje en Italië spelen op 15 juni tegen elkaar in de Grolsch Veste in Enschede, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen. In het stadion van FC Twente is op 18 juni ook de wedstrijd om de derde plaats. Recordinternational Wesley Sneijder (134 interlands) verrichtte de loting.

Kroatië haalde vorige maand op het WK in Qatar de halve finale, maar verloor daarin van de latere wereldkampioen Argentinië. De bronzen medaille ging wel mee naar huis. Op het WK van 2018 in Rusland werd Kroatië zelfs tweede achter Frankrijk.

Voor de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic, met daarin ook nog sterspeler Luka Modric, wordt het de eerste deelname aan het finaletoernooi van de Nations League. Kroatië plaatste zich door Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk in de groepsfase achter zich te houden.

Oranje speelde onder meer op het WK van 1998 tegen Kroatië. Het lukte het Nederlands elftal toen, ondanks een treffer van Boudewijn Zenden, niet om de bronzen medaille binnen te halen in Frankrijk (1-2).

Ronald Koeman was met Oranje in 2019, in zijn vorige periode als bondscoach, ook al actief in het finaletoernooi van de Nations League. Dat werd toen voor het eerst gehouden. Oranje verloor in de eindstrijd van Portugal. Spanje verloor twee jaar geleden van Frankrijk in de finale van de tweede editie.

De Uefa kwam met de Nations League als competitieve vervanger voor de vele oefenwedstrijden. Oranje plaatste zich voor de laatste vier van deze editie door als eerste te eindigen in een poule met België, Polen en Wales.