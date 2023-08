Oranje in achtste finale WK verrassend tegen Zuid-Afrika, dat Italië verslaat

De spelers van Zuid-Afrika vieren hun overwinning op Italië, waarmee ze zich plaatsten voor de achtste finale. Daarin treffen ze Nederland. Beeld REUTERS

Thembi Kgatlana werd matchwinner door in de tweede minuut van de blessuretijd de beslissende treffer te maken tegen Italië, dat voorafgaand aan het duel als favoriet werd gezien.

De prestatie van Zuid-Afrika is uniek: nooit eerder won het land een wedstrijd op het WK. De ploeg van bondscoach Desiree Ellis, de Afrika Cup-winnaar van 2022, deed één keer eerder mee aan het mondiale eindtoernooi. Bij de afgelopen editie in 2019 strandde het in de groepsfase.

Er kwamen in het Sky Stadium in Wellington, Nieuw-Zeeland liefst 16 minuten extra speeltijd bij. Ondanks verwoede pogingen scoorde Italië niet meer – de Europeanen hadden aan een punt genoeg om als tweede te eindigen –, waardoor Zuid-Afrika zondag in de achtste finale staat.

In die wedstrijd is Oranje de tegenstander. Nederland werd knap groepswinnaar, voor de Verenigde Staten. Dinsdag werd Vietnam in het laatste groepsduel met 7-0 verslagen.

Achtste finale zijn ’s nachts

De achtste finale tegen Zuid-Afrika, de nummer 54 van de wereldranglijst, wordt afgewerkt in de nacht van zaterdag op zondag in Sydney. Het duel begint om 04.00 uur Nederlandse tijd.

Bij een overwinning speelt Oranje in de kwartfinale opnieuw ’s nachts, dan tegen de winnaar van de achtste finale tussen Zwitserland en Spanje.

Vorig jaar oefende Nederland, de nummer 9 van de wereld, nog tegen Zuid-Afrika. Toen werd het oefenduel met 5-1 gewonnen.