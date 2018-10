Oranje houdt België op gelijkspel

Beide ploegen gebruikten de oefeninterland in Brussel wel heel nadrukkelijk om te experimenteren. Veel spelers met verplichtingen in de Champions League kregen rust.



Het Koning Boudewijnstadion zat niet vol voor de ontmoeting tussen de nummer 1 van de wereldranglijst en Oranje. Voetbalfans weten inmiddels dat landenploegen niet met de beste spelers aan de aftrap verschijnen voor een oefeninterland als er een week later weer wordt gespeeld in de Champions League. Dat was in deze 'Derby van de Lage Landen' niet anders.



Bondscoach Ronald Koeman wijzigde zijn basisformatie van de gewonnen kraker zaterdag tegen de Duitsers (3-0) op maar liefst zes plaatsen. Hij wilde niet het risico lopen dat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong weer geblesseerd raakten en gunde Georginio Wijnaldum rust. De bondscoach hield Marten de Roon, Steven Bergwijn en Ryan Babel om tactische redenen aan de kant.



Zonder veel sterren

Bij België ontbraken niet alleen de geblesseerde Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé en Marouane Fellaini. Vincent Kompany en Thibaut Courtois mochten uitrusten. Ook zonder veel sterren van het laatste WK in de gelederen overklaste de thuisploeg het Nederlands elftal in de openingsfase. Dries Mertens opende al in de vijfde minuut de score en Oranje mocht niet mopperen dat het niet snel tegen een grotere achterstand opliep.



De 'Rode Duivels' speelden ook slordig. En dat is gevaarlijk tegen een tegenstander die counteren geen vies woord meer vindt. Timothy Castagne verspeelde in de 28e minuut knullig de bal, waarna Arnaut Danjuma Groeneveld zijn eerste basisplaats bij Oranje met de gelijkmaker kon bekronen (1-1). Vijf minuten later profiteerden de bezoekers bijna weer van slordig verdedigen van de Belgen. Quincy Promes zag zijn schot echter op de paal belanden.



Koeman dacht in de rust ook aan Erik ten Hag en Mark van Bommel, de coaches van Ajax en PSV. Matthijs de Ligt en Denzel Dumfries mochten gaan douchen en maakten plaats voor de debuterende Pablo Rosario en Hans Hateboer. Belgische sterren als Eden Hazard, Romelu Lukaku en Mertens mochten de tweede helft ook overslaan.



Invaller Michy Batshuayi had er nog wel zin in na rust en was drie keer dicht bij een tweede Belgische treffer. Maar uiteindelijk geloofden beide ploegen het wel en kabbelde het duel met uiteindelijk elf wisselspelers naar het einde.



