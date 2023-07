Oranje heeft recordzege nodig tegen Vietnam: ‘We zijn niet bang voor Zweden, maar als we ze kunnen ontlopen...’

Lieke Martens en Andries Jonker tijdens de persconferentie voor het duel met Vietnam. Beeld Getty

Wordt het Sydney, Melbourne of, als echt alles in de soep loopt, een enkeltje Amsterdam voor Oranje? Met het laatste scenario houdt werkelijk niemand rekening. Nederland moet dan zelf verliezen van Vietnam, en Portugal gelijkspelen of winnen van de Verenigde Staten. Los van wat de Portugezen en Amerikanen uitspoken in Auckland: WK-debutant Vietnam is na nederlagen tegen Portugal (2-0) en de VS (3-0) al uitgeschakeld en mag geen enkele bedreiging vormen voor Nederland.

Mocht Nederland eerste in de groep worden, dan reist de ploeg voor de achtste finale (zondag om 02.00 uur Nederlandse tijd) terug naar Sydney. In het andere geval, bij de tweede plaats, wordt het een achtste finale in Melbourne, zondag om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Coach Jonker gunt de Nederlandse fans het tijdstip van 09.00 uur. Maar hij speelt toch het liefst in Sydney, waar Oranje voor het toernooi acclimatiseerde. “Twee van onze drie doelstellingen hebben te maken met onze fans. Inspireren is één. Twee is aansprekend voetbal spelen, al is dat natuurlijk ook een doelstelling voor onszelf. Met die twee doelstellingen heb je er dus alle baat bij dat jong en oud je kunnen zien. Maar onze derde én primaire doelstelling is: elke wedstrijd winnen. Dus ja, als dat betekent dat heel Nederland weer gezellig ’s nachts met een dekentje op schoot naar ons moet kijken, dan is dat maar zo.”

Zweden ontlopen

Dat Jonker graag als groepswinnaar naar Sydney gaat, heeft alles te maken met de mogelijke tegenstander bij de laatste zestien. Die komt namelijk uit groep G, de groep met Zweden (6 punten), Italië (3 punten), Zuid-Afrika (1 punt) en Argentinië (1 punt). Bij groepswinst wacht een duel met de nummer 2, anders is de opponent waarschijnlijk Zweden, dat na een eclatante 5-0 zege op Italië winnaar van die groep lijkt te worden. “Dat was een grote uitslag. Dus als je groepswinnaar wordt, kun je Zweden ontlopen,” zo wierp Lieke Martens vast een blik op het speelschema.

Zweden werd in de halve finale van het WK 2019 nog verslagen door Oranje. Maar ook Jonker komt de nummer 3 van de wereld liever niet nu al tegen. “We zijn absoluut niet bang voor Zweden, maar je moet er wel over nadenken. Als we ze kunnen ontlopen, prima. Je hebt toch de voorkeur voor een – op papier – mindere tegenstander. Maar áls we tegen Zweden moeten spelen, gaan we ook daar met open vizier tegen spelen en vol op de aanval.”

‘Vol op de aanval’, dat is precies wat er in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin ook verwacht mag worden van Nederland. Het draait immers allemaal om het doelsaldo en dat van de Verenigde Staten (+3) is beter dan dat van Oranje (+1). Als de VS van Portugal wint, hebben Jonker en zijn speelsters een recordzege nodig: nog nooit won Nederland een WK-wedstrijd met meer dan twee doelpunten verschil.

Verbinding met Auckland

Of die recordzege er komt, hangt ook af van het resultaat in Auckland, waar tegelijkertijd wordt afgetrapt. “Dat is van het grootste belang,” stelt Jonker. “Een van onze stafleden staat in verbinding met mijn assistenten en die zijn in verbinding met mij, dus we weten precies wat er aan de hand is op het andere veld. Als we kunnen, en als het zin heeft, zullen we daarnaar handelen.”

Ook een andere statistiek spreekt niet in het voordeel van Oranje. Na de eerste twee speelrondes in de groepsfase hadden slechts 8 van de 32 landen minder doelpogingen dan Nederland. Jonker maakt zich geen zorgen. Hij kijkt liever naar de wedstrijden in de voorbereiding op het WK tegen Oostenrijk (4-0), Polen (4-1) en België (5-0).

“Daar hebben we bewezen goede uitslagen neer te kunnen zetten met veel goals. Tegen Portugal, waar we nog wel twee opgelegde kansen tegen misten, liepen we tegen een ploeg aan die ons met hart en ziel bestreed. Tegen Amerika hadden we vooraf niet gedacht tien open kansen te creëren. Uiteindelijk kregen we in die wedstrijd ook nog vier redelijk goede kansen. Dus wij kunnen wel scoren, hoor.”

Dat Oranje de aanval zoekt én volop goals wil maken, wil volgens Jonker niet zeggen dat hij de drie punten in gedachten al heeft bijgeschreven. “We hebben geen moment hoog van de toren geblazen en dat gaan we nu ook niet doen,” herhaalde de bondscoach. “Na de loting zochten we ergens tussen plek 150 en 200 op de Fifa-wereldranglijst naar Vietnam. Toen bleek al dat we een heel eind omhoog moesten scrollen tot één plekje achter Polen: 32. Dat was de eerste verrassing en dat werd daarna bevestigd door onze waarnemingen.”

“Het is gewoon een aardige ploeg en daar moeten we niet laatdunkend over doen. Vietnam verloor met slechts 3-0 – en dus niet 13-0 – van de VS, met 2-0 van Portugal en met 2-1 tegen Duitsland. Moet ik nog meer zeggen? Onze eerste doelstelling is winnen, die laatste zestien halen. Daarna – en écht in die volgorde – zullen we het niet nalaten om veel goals te maken als dat lukt. Maar tegen onze collega’s uit de Verenigde Staten en Portugal hebben we gezien dat het echt niet zo makkelijk is.”