Oranje heeft EK-ticket dankzij Wijnaldum voor het grijpen

Georginio Wijnaldum na zijn tweede goal tegen Wit-Rusland. Beeld EPA

Met een grote glimlach liep Georginio Wijnaldum na de eerste helft van het veld. De dynamische middenvelder van Oranje had zijn ploeg met twee treffers op voorsprong gezet, waarbij vooral zijn tweede doelpunt van grote schoonheid was. De speler van Liverpool werd op links vrijgespeeld, nam de bal aan en schoot van twintig meter diagonaal verwoestend in de bovenhoek.

Het was het hoogtepunt van een wedstrijd, die de nodige gelijkenissen vertoonde met het duel van Oranje met Noord-Ierland van afgelopen donderdag. Het Nederlands elftal speelde grote delen van het duel in een te laag baltempo om de hechte defensie van Wit-Rusland uit elkaar te spelen. De stugge ploeg was aanvankelijk zelfs met enkele uitvallen nog gevaarlijk, tot Oranje alsnog orde op zaken stelde.

Kopgoal

Op aangeven van Quincy Promes kopte Wijnaldum na ruim een half uur spelen Oranje op voorsprong, om tien minuten later de voorsprong te verdubbelen. Daarmee rekende het Nederlands elftal af met de dubieuze eigenschap om in een duel op achterstand te komen, zoals in 12 van de 17 voorgaande duels onder Ronald Koeman gebeurde.

Toch maakte Oranje het zichzelf na rust allerminst makkelijk. Al vanaf de aftrap kon Wit-Rusland tot een doelpoging komen, maar deze waarschuwing kwam nog niet aan bij de ploeg van Ronald Koeman. Acht minuten na rust sloeg de thuisploeg echter alsnog toe. Middenvelder Stanislav Dragun kon met een loopactie volledig vrij komen in het strafschopgebied en de bal in de rug van Virgil van Dijk langs Jasper Cillessen raak koppen.

De Roon

Wit-Rusland kreeg het geloof terug en Oranje viel terug in het spel van de openingsfase. In een te laag baltempo kon de ploeg nauwelijks tot kansen komen. De beste mogelijkheden waren dan ook opeens voor Wit-Rusland, dat via de counter het doel van Jasper Cillessen enkele malen onder vuur nam. Na het inbrengen van Marten de Roon herstelde de balans van Oranje op het middenvelder en gaf de ploeg geen kansen meer weg.

In de slotfase was Nederland nog dichtbij de bevrijdende derde treffer, maar Donyell Malen miste geheel vrijstaand op aangeven van Wijnaldum. Door de 1-2 zege nestelt Oranje zich aan kop van groep C. In november wachten de laatste groepswedstrijden, tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis).