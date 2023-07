Oranje gelooft bij herhaling WK-finale in winst op de VS: ‘We respecteren ze, maar we zijn niet bang’

De Verenigde Staten tegen Nederland, het is de herhaling van de WK-finale van 2019. De VS, de nummer één van de wereld, blijft een ijzersterke tegenstander. Toch heerst er hoop in het Nederlandse kamp. ‘De tijd dat je de VS op voorhand kon invullen als wereldkampioen is voorbij.’

Portugal is verslagen, dus mag er bij Oranje worden gedacht aan dé wedstrijd van de groepsfase tijdens dit WK: het duel met de Verenigde Staten. Niet in Dunedin, zoals tegen Portugal en Vietnam, maar in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. “Ik heb een zoon in de VS wonen, ook daar is dit écht een grote wedstrijd hoor,” zegt bondscoach Andries Jonker.

De aftrap is om één uur ’s middags Nieuw-Zeelandse tijd. Nachtbraken dus voor de fans in Nederland, waar het op dat moment 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag is. Dat de Fifa daarmee vooral heeft gekeken naar de Amerikaanse belangen, lijkt evident: in New York is de wedstrijd om negen uur ’s avonds te zien. Primetime. “We spelen begin van de middag om het daar op de televisie te krijgen,” constateert ook Jonker.

Kijk je verderop in het schema, dan zou je kunnen concluderen dat de Fifa zelfs al een voorspelling in Amerikaans voordeel heeft gedaan. De achtste finale in Sydney – waar de groepswinnaar naartoe reist – vindt namelijk plaats om 20.00 uur Amerikaanse tijd en 02.00 uur Nederlandse tijd. De nummer twee van Groep E? Die speelt om 09.00 uur Nederlandse tijd in Melbourne, als iedereen in de VS nog op één oor ligt.

Dramatische kwartfinale

Opmerkelijk of niet, Jonker gaat de uitzendtijden niet gebruiken om Oranje te prikkelen. “Dit is geen actie tegen Nederland. En dit is ook niet weer de WK-finale, het is gewoon een poulewedstrijd. Zo kijk ik ernaar.”

Of zijn speelsters er ook zo over denken? “Ik wil ze nu wel een keer verslaan, daar ga ik niet over liegen,” zegt Daniëlle van de Donk, die erbij was toen in de WK-finale met 2-0 werd verloren na goals van Megan Rapinoe en Rose Lavelle.

Van de Donk was er óók bij toen het twee jaar geleden op dramatische wijze misging in de kwartfinale van de Olympische Spelen in Japan. Lieke Martens miste vlak voor tijd een penalty bij 2-2 en zag in de verlenging een doelpunt afgekeurd worden omdat ze een teen buitenspel stond. De VS trokken vervolgens na penalty’s aan het langste eind. “Ze waren toen in Yokohama écht te pakken. En nu ook,” zegt Van de Donk.

Slechts twee keer eerder won Oranje van de Verenigde Staten. Bij de laatste keer, op 18 april 1996 (3-0), was oud-bondscoach Sarina Wiegman nog speelster en maakte Daniëlle Korbmacher een hattrick. Liefst 15 van de 23 leden van de huidige selectie hadden het levenslicht nog niet gezien.

Sindsdien won Nederland niet meer. Ook donderdag zal het een taaie klus worden. De Verenigde Staten verloren slechts 1 van de 25 groepswedstrijden op een WK en de viervoudig wereldkampioen heeft sinds een gelijkspel tegen Zweden in 2015 al 13 WK-wedstrijden op rij gewonnen.

Steeds gelijkwaardiger

“Maar de tijd dat je de VS op voorhand kon invullen als wereldkampioen is voorbij,” zegt Jonker. “Ik denk dat er bij Sarina Wiegman en Engeland geen spoortje angst is. Datzelfde geldt voor Duitsland, Spanje, Frankrijk – en ook voor ons. We respecteren ze, maar we zijn niet bang.”

Van de Donk sluit zich daarbij aan: “Ze lagen altijd een stapje voor, en het is nog steeds een topland. Maar Europa investeert steeds meer en staat echt op de kaart. Of Olympique Lyon (waar Van de Donk speelt, red.) verliest van een Amerikaanse topclub? Nee, dat denk ik niet.”

De VS is regerend wereldkampioen, nummer één van de wereld en bij de wedkantoren dit WK gewoon weer favoriet. En toch wordt het land niet langer gezien als van een geheel andere orde. “In de WK-finale stonden ze nog wel een stap boven ons, boven Europa. Maar ik denk dat het nu echt hetzelfde niveau is,” zegt Jill Roord, die deze zomer de overstap maakte van VfL Wolfsburg naar Manchester City.

Een transfer naar de andere kant van de oceaan overwoog Roord nooit: “Toen ik bij FC Twente zat, ben ik weleens benaderd om naar de VS te komen, maar het trekt mij gewoon niet zo. Ik denk dat het voetbal niet bij mij past, héél fysiek.”

Nieuwsgierigheid troef, in Nieuw-Zeeland. Bij Lieke Martens, Jackie Groenen, Sherida Spitse. Waar staat Nederland ten opzichte van de VS? De statistieken bieden hoop: de twee keren dat een WK-finale op het volgende WK weer op het programma stond, ging de verliezend finalist er met de punten vandoor. Bondscoach Jonker weet één ding in ieder geval zeker: “Dit wordt een topwedstrijd.”