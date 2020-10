Oranje blijft in Nations League steken op gelijkspel tegen Bosnië

Beeld BSR Agency

Nederland creëerde in Zenica in de eerste helft slechts één kans. Na rust bleef gevaar ook lang uit van het elftal van Frank de Boer, die woensdag debuteerde als bondscoach met een nederlaag tegen Mexico (0-1). Met het inbrengen van Steven Berghuis nam de druk op het doel van Bosnië in de laatste 20 minuten toe. Luuk de Jong was dicht bij een doelpunt en ook Frenkie de Jong was twee keer kansrijk. In blessuretijd schoot Ryan Babel de bal hard naast.

Oranje heeft na drie wedstrijden 4 punten in groep 1 van de A-divisie. Woensdag wacht in Bergamo de uitwedstrijd tegen koploper Italië.

Nederland maakte in de laatste vier interlands slechts één doelpunt, vorige maand tegen Polen.