Opwaardering contract voor Donny van de Beek

Donny van de Beek. Beeld ANP

De clubleiding verlengde in de voorbije maanden de verbintenissen met onder meer Andre Onana, Nicolas Tagliafico, Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic. In het geval van Van de Beek is verlenging niet aan de orde, aangezien hij nog langdurig vastligt in de hoofdstad.



Van de Beek, die afgelopen woensdag weer in de basis stond na een maand blessureleed, sluit een wintertransfer sowieso uit.



Afgelopen zomer was de middenvelder nog dicht bij een vertrek bij Ajax. Onder meer Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund waren concreet, maar Real Madrid was het dichtst bij de handtekening van het kind van de club. Een overstap naar de Spaanse grootmacht ging uiteindelijk op dit moment niet door.