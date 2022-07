Optimisme, maar óók zorgen in kamp Oranjevrouwen

Jill Roord scoorde de gelijkmaker tegen Zweden. Beeld ANP / EPA

Drie van de elf basisspeelsters die bondscoach Mark Parsons zaterdag het veld in stuurde, lijken de volgende EK-wedstrijd – woensdag tegen Portugal – niet te halen. Sari van Veenendaal raakte tegen Zweden geblesseerd aan haar schouder en was gistermiddag nog steeds in het ziekenhuis voor onderzoek. Aniek Nouwen was daar zaterdagavond ook, na de enkelblessure die ze had opgelopen. Zij waren zaterdag beiden in tranen; hun inzetbaarheid voor de rest van het toernooi is hoogst onzeker.

En dan is er nog corona die sinds gisteren om de hoek is komen kijken. Jackie Groenen, de absolute uitblinker tegen Zweden, testte na de wedstrijd positief op corona en is in isolatie totdat ze klachtenvrij is en negatief test. Groenen sloeg de interviews zaterdagavond al over omdat ze geen stem meer had.

Coronaspook

Daarmee waart het coronaspook rond in het kamp van de Oranje Leeuwinnen. Speelsters worden alleen bij klachten getest op het coronavirus en dat blijft onveranderd. Wél scherpt de KNVB de maatregelen aan. Zo worden de gebruikelijke hotelinterviews tussen wedstrijden door vanaf nu online gehouden voor schrijvende media. Opvallend blijft natuurlijk dat de Oranjevrouwen na afloop van het duel met Zweden met jan en alleman knuffelden op de met ruim 21.000 toeschouwers gevulde tribunes. Volgens de bond was dat niet de bedoeling, maar is dat ‘ertussendoor geglipt’.

Juist op dat soort ‘onnodige’ contactmomenten lijkt de komende dagen extra te worden gelet. Op momenten zaten spelers en media in Sheffield bovenop elkaar gedrukt. Verder blijft het hoogst onzeker wat de besmetting van Groenen betekent. Ontstaat er een uitbraak binnen de selectie, of gaat dit om een individueel geval? En wanneer test Groenen weer negatief? Pas met een negatieve test kan de middenvelder van Manchester United weer een rol gaan spelen op dit EK.

Op karakter

De corona-angst is nog groter dan die voor de pijntjes die de speelsters overhielden aan het duel met Zweden. De vooruitzichten voor Van Veenendaal en Nouwen zijn uiterst somber, maar tegelijkertijd pakten de noodgedwongen wissels goed uit. Daphne van Domselaar (22) verving Van Veenendaal adequaat en met Dominique Janssen in het centrum en invaller Marisa Olislagers (22) oogde Oranje stabieler dan met Nouwen centraal en Janssen op linksback. EK-debutanten Van Domselaar en Olislagers, speelsters van kampioen FC Twente, lijken zich op te kunnen maken voor een veel prominentere rol dit EK dan ze aanvankelijk waarschijnlijk gedacht hadden.

Ook van centrumverdediger Stefanie van der Gragt is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe is. Met pijn aan haar ribben leek ze de wedstrijd te moeten staken, maar op karakter maakte ze de wedstrijd vol. Gisteren keek ze ontspannen toe bij de training, overigens net als andere basisspeelsters als Vivianne Miedema. De Oranjevrouwen die zaterdag minuten hadden gemaakt, hadden min of meer vrij keus hoe ze hun zondag zouden besteden qua trainingsarbeid. Zo bleef Lieke Martens, die ook even naar de grond ging tegen Zweden, binnen, net als bijvoorbeeld Daniëlle van de Donk. Sherida Spitse en Jill Roord lieten hun gezicht wel weer zien op het veld.

Woensdag treffen de Oranjevrouwen Portugal, dat zaterdag gelijkspeelde tegen Zwitserland (2-2) en normaal gesproken een mindere tegenstander is dan Zweden. De wedstrijd van zaterdag bood ruimschoots perspectief op de rest van het EK, met een punt tegen één van de titelfavorieten en dus direct uitstekend zicht op een plek in de kwartfinales, de minimale doelstelling.

‘Absolutely not’

Daarbij was het spel in de tweede helft bemoedigend. Dat was mede dankzij de positiewisseling van de scorende Roord, die weer een tandem in de as vormde met Miedema. Oranje voelde zich na afloop de morele winnaar, na alle tegenslagen in de eerste helft. Miedema – die de aanvoerdersband van Van Veenendaal overnam – antwoordde op de persconferentie luid en duidelijk, met haar volmaakte Schotse accent dat ze zich dankzij haar vriendin heeft aangeleerd, op een vraag van een Brit of het punt als een teleurstelling voelt: “Absolutely not.”

Normaal gesproken mogen de wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland geen problemen opleveren en lonken de kwartfinales dus nadrukkelijk. Maar: is Van Veenendaal (beste keeper van het WK van 2019 en de leider van dit elftal) over langere periode te vervangen, mocht dat nodig blijken? Hetzelfde geldt voor Nouwen, de verdediger die de Engelse titel met Chelsea op zak heeft? Groenen, de stofzuiger op het middenveld die tegen Zweden weer eens liet zien van grote waarde te zijn voor dit Oranje? En in hoeverre sudderen de pijntjes en corona door? Wat dat betreft worden het spannende dagen voor de ploeg van Parsons.