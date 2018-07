Opstelling wordt lastige puzzel voor Ajaxtrainer Ten Hag

We denken niet in problemen maar in oplossingen. We moeten dealen met de omstandigheden. Erik Ten Hag

Hitte

"Maar ik maak me geen zorgen," zei Ten Hag dinsdagmiddag tijdens een

persconferentie in de Johan Cruijff Arena. "We denken niet in problemen maar in oplossingen. We moeten dealen met de omstandigheden. Dat geldt voor de spelers die wel of niet beschikbaar zijn, maar ook voor de hitte en de nieuwe grasmat in de Arena. Er zal een strijdbaar team staan dat vecht voor Europees voetbal."



Matthijs de Ligt is woensdagavond aanvoerder van Ajax. Hij kreeg de band eind vorig seizoen al van Ten Hag. "En dat heeft Matthijs uitstekend opgepakt. Hij is een prima aanvoerder voor ons."



Defensie

Of De Ligt tegen Sturm Graz het hart van de defensie vormt met Blind wilde Ten Hag niet zeggen. "Daley is pas twee weken in training, maar hij maakt deel uit van de selectie, net als Dusan Tadic die nog later is ingestroomd. Maar ik denk dat ook Dusan kan spelen. Als invaller dan."



Ook de middenvelders Hakim Ziyech en Lasse Schöne, die vorige week nog

een oefenwedstrijd moesten laten schieten vanwege lichte blessureklachten, maken deel uit van de selectie.



Lees ook -> DuBlanqeBogarde: 'Overmars kan rustig op z'n jetski stappen'