Blind in de basis bij Ajax, Van de Beek en Eiting op de bank

Ten Hag versus Preud'homme

Wie is vanavond de favoriet, Ajax of Standard Luik?



Trainer Michel Preud'homme van Standard Luik kroop gisteren onmiddellijk in de verdediging. De Nederlandse media vinden dat Ajax in de Champions League thuishoort, heeft hij gelezen. Ze hebben gelijk. “Met al die dure en kwalitatieve versterkingen. Pfff…. Dat is voor Standard onhaalbaar.”



Ajax-trainer Erik ten Hag reageerde later op de dag. “Zij voelen zich sterk in de rol van de underdog. Dat is tactiek. Maar laten we het eens omdraaien: er past ons juist bescheidenheid richting het Belgische voetbal, met dat prachtige elftal van ze dat op het WK speelde. En Standard is een gerenommeerde topclub.”



Ten Hag zei in Luik openhartig dat de spanning in de eerste weken van het seizoen behoorlijk opliep. “Want bij mijn aanstelling in januari van dit jaar sprak iedereen over het kampioenschap, maar voor de club was slechts één ding belangrijk: Ajax móest weer Europa in. Twee jaar achter elkaar zonder Europees voetbal was uit den boze.”