Oppermachtige Jonas Vingegaard deelt in tijdrit dreun uit aan Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma is in deze vorm bijna niet te verslaan. Beeld DAVID PINTENS/BELGA

Ze steken er de hele Tour al met kop en schouders bovenuit, maar zo’n ontzettend groot verschil als in de tijdrit had niemand verwacht. Stiekem werd er nog gehoopt op een tweestrijd tot op zaterdag in Le Markstein, maar die kans is na vandaag behoorlijk klein geworden. Sterker nog: in deze vorm is er aan Jonas Vingegaard helemaal niets te doen.

De Deen pakte bij het eerste tussenpunt al 16 seconden op Pogacar. Voor de voet van de Côte de Domancy, waar ook het tweede tussenpunt was gevestigd, was het verschil al 31 seconden. Op de klim wisselde Pogacar als enige klassementsman wél van fiets en deed Vingegaard dat niet. Bovenop de 2,5 kilometer lange klim was het verschil al gegroeid tot een minuut en vijf seconden.

En de schade bleef voor Pogacar niet beperkt tot iets meer dan een minuut, want in de uitloper naar Combloux plakte Vingegaard er nog een halve minuut aan vast. Het gevolg: een optater van maar liefst 1 minuut en 38 seconden aan het adres van de Sloveen, die nu een hels karwei wacht om in de nog twee resterende bergetappes een achterstand van twee minuten goed te maken.

Wout van Aert finishte verdienstelijk als derde in de tijdrit, al gaf hij wel 2,51 minuten toe op zijn ploeggenoot. In de strijd om de laatste podiumplek deed Adam Yates goede zaken. De ploeggenoot van Pogacar werd zevende en pakte tijd op Oscar Rodríguez, die als twaalfde eindigde. In het klassement is het verschil tussen hen slechts vijf seconden. Maar: wel op bijna negen minuten achterstand van Vingegaard.