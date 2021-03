Oppermachtig Ajax verovert voor 26ste keer plek in de bekerfinale

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Heerenveen speelde de belangrijkste wedstrijd sinds de bekerfinale van 2009, vertelde trainer Johnny Jansen vlak voor de aftrap. De Friese coach besloot Ajax met veel spelers rond het eigen strafschopgebied op te wachten. Hij wilde bij Amsterdams balverlies toeslaan door onder meer de snelle Mitchell van Bergen te lanceren.

Met die strijdwijze kon Heerenveen de koploper van de Eredivisie nauwelijks in verlegenheid brengen. De eerste min of meer serieuze doelpoging van de thuisploeg liet tot blessuretijd van de eerste helft op zich wachten. Siem de Jong duwde zijn oude ploeggenoot Daley Blind even in zijn rug en schoot van afstand over.

Ajax leidde op dat moment al met 0-1. Opnieuw Davy Klaassen opende de score. Hij kopte in de 19e minuut raak op aangeven van Antony. Ajax kreeg voldoende kansen om de score nog voor rust te verdubbelen. Antony en Klaassen schoten echter rakelings over. Een tweede treffer van Klaassen werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Dusan Tadic hands had gemaakt.

Trainer Erik ten Hag overwoog voor de halve eindstrijd Oussama Idrissi en Sean Klaiber een basisplaats te geven. Uiteindelijk koos hij toch voor het in zijn ogen sterkst beschikbare elftal. Ajax schakelde eerder in het bekertoernooi al FC Utrecht, AZ en PSV uit. Dan wil je ook naar de finale, zei de coach uit Haaksbergen.

Met het oog op het drukke programma van de komende weken besloot de trainer van Ajax na rust Daley Blind aan te kant te houden. Na een klein uur mocht ook Klaassen naar de kant. Klaiber en Mohammed Kudus waren de vervangers. Kudus verdiende bij een van zijn eerste balcontacten een strafschop. Hij werd gevloerd door Pawel Bochniewicz, de Pool die er ook al niet zo best uitzag bij de 0-1. Tadic onderstreepte nog maar eens dat hij zelden een penalty mist.

Van Bergen verzuimde de halve finale nog een beetje spannend te maken, alleen voor doelman Maarten Stekelenburg. De ingevallen Neres trof even later wel doel (0-3), toen ook Tadic al onder de douche stond. Idrissi mocht hem vervangen. Zo kon Ajax nog redelijk wat krachten sparen.

