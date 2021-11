Opofferingsgezindheid is terug bij Ajax: ‘Kwestie van lopen’

Ajaxspeler Antony (rechts) tijdens de eredivisiewedstrijd tussen RKC en Ajax. Beeld ANP

Vuile meters worden het wel genoemd, de afstanden die voetballers afleggen om defensief ruimtes dicht te lopen of die aanvallend juist te creëren. Meestal is de loper zelf niet direct gebaat bij de sprint, maar het team wel. Het is de opoffering om collega’s te ontlasten of een ploeggenoot in een goede positie te krijgen. “Vervelende meters,” noemde Ten Hag het zondag na de 5-0 zege op RKC. Vervelend, omdat het werk niet altijd zichtbaar resultaat oplevert en meer een noodzakelijk kwaad is: het zijn meters die een tegenstander beetje bij beetje moeten slopen.

Concreet betekent het dat backs, middenvelders en aanvallers van Ajax tegen ploegen die compact verdedigen, zelf heel veel energie in de wedstrijd moeten steken. De tegenstander geeft de ruimte niet, die moet je zelf creëren. Tegen Heracles en Go Ahead Eagles (twee keer 0-0) ontbrak het aan die opofferingsgezindheid. Althans, die was er niet in voldoende mate. Tegen RKC was het na zeventien minuten raak. Voorzet Dusan Tadic, kopbal Sébastien Haller. De eerste treffer van Ajax in bijna tweehonderd minuten eredivisievoetbal.

De tweede treffer in Waalwijk liet niet lang op zich wachten. Opnieuw Tadic en Daley Blind stonden aan de basis van het doelpunt van Steven Berghuis, een intikker na een heerlijk uitgespeelde aanval met veel beweging en positiewisselingen. Na rust maakte de aanvallende middenvelder ook de 0-3, een rebound na een schot van Haller. Berghuis ontbrak in de laatste wedstrijd tegen Go Ahead vanwege een blessure. Was een gebrek aan creativiteit in dat duel niet ook het euvel? Ten Hag, met een milde glimlach: “Berghuis is een creatieve speler, hij heeft inderdaad de pass en het inzicht om die bal te geven. Maar als niemand voorin beweegt, kun je die bal ook niet kwijt.”

Uiterst geconcentreerd

Geen speld tussen te krijgen. Ten Hag had in de interlandperiode ook niet heel lang nodig om het probleem van zijn elftal te analyseren, vertelde hij zondag. “Dat was me meteen al duidelijk.” De trainer zag de meeste spelers afgelopen week redelijk vroeg terugkeren na hun WK-kwalificatiewedstrijden. Er was tijd voor twee trainingsdagen en die zijn ten volle benut. Ten Hag zag zijn selectie uiterst geconcentreerd aan het werk op De Toekomst en het team trok die lijn zondag door in Brabant.

Vooral Antony was ongrijpbaar. Hij had zijn Champions Leaguevorm meegenomen naar het kleine en goeddeels lege RKC-stadionnetje. Directe tegenstander Luuk Wouters kreeg buikpijn van de soms onnavolgbare acties van de Braziliaanse dribbelkoning.

De 0-4 en 0-5 kwamen in de slotfase op naam van Jurriën Timber en Haller, die zijn zestiende goal van het seizoen maakte, zijn negende in de eredivisie. Timber was blij met zijn treffer, een droge knal op tien meter van het doel. De centrale verdediger heeft twee vreemde weken achter de rug. Timber viel uit tegen Go Ahead en moest zich met een hamstringblessure afmelden voor het Nederlands elftal. Hij zag vervolgens hoe Oranje tegen Montenegro (2-2) zijn eigen glazen ingooide en de schade tegen Noorwegen met pijn en moeite herstelde (2-0). “Ik ben blij dat we het WK gehaald hebben.”

‘Frustrerend’

Timber (20) is bezig aan een geweldig seizoen. Met Lisandro Martínez vormt hij een sterk duo. Ze maken indruk in de Champions League en ook in de eredivisie kreeg Ajax pas twee doelpunten tegen in dertien wedstrijden. “Een geweldig gemiddelde,” zei de jongste van de twee zondagavond. “Frustrerend dat we toch al negen punten hebben verloren. We hebben in twee wedstrijden niet gescoord, terwijl we daar normaal toch geen moeite mee hebben.”

Aanvallen en verdedigen doe je met elf man. Het is het adagium van Ten Hag. Timber: “De trainer eist van mij dat ik opbouwend en aanvallend meer initiatief neem. Verdedigers bij Ajax moeten méér doen dan alleen hun man uitschakelen. En bij Oranje is dat eigenlijk ook zo. Het is wel een Nederlands dingetje. Ik vind dat niet lastig, ik vind het juist wel leuk. Het is een uitdaging om een nog completere voetballer te worden.”

Volgens Ten Hag kan Ajax niet zonder die impulsen van achteruit. “Tegen Go Ahead en ook nu tegen RKC kom je als centrale verdediger veel aan de bal. Dan moet je snel de juiste keuzes maken, snel de opening vinden en ook technisch de vaardigheid hebben om de bal daar snel te krijgen. Daarin kan Jurriën zeker nog verbeteren, maar hij wordt steeds meer een allrounder. En zondagavond heeft hij laten zien dat hij ook een doelpunt kan maken als hij mee naar voren gaat.”

