Opnieuw mag ADO het eigen imago gaan oppoetsen

ADO Den Haagkeeper Hugo Wentges verlaat teleurgesteld het veld, terwijl de ME de supporters probeert weg te jagen. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Honderden supporters verzamelden zich zondagavond uitgelaten langs het veld van het Cars Jeans Stadion. Hoewel de uitgangspositie van ADO Den Haag inmiddels niet meer zo onaantastbaar was als een paar minuten eerder, leek iedereen ervan overtuigd dat binnen enkele minuten een extatisch feest zou gaan uitbarsten. Een feest dat de eredivisiewaarde van de Haagse club zou onderstrepen.

ADO was weer het middelpunt van de voetbalwereld én de trots van Den Haag. De club ging de laatste weken weer leven: voor het eerst sinds 2012 zat het stadion weer helemaal vol, pas voor de negende keer sinds het nieuwe onderkomen in 2007 werd opgeleverd. De tickets waren binnen twee uur tijd uit de handel: de doorgewinterde ADO-fan had het nog niet eerder meegemaakt.

Na een donkere periode onder Chinees eigenaarschap had de hofstad haar voetbalclub weer omarmd. Zo vaak was ADO het zorgenkindje van de stad geweest, maar nu was de club het sprankelende middelpunt van de aanstaande feestvreugde, klaar om met een nieuw gezicht de eredivisie in te gaan.

Krankzinnige play-off

Maar anderhalve minuut voor het einde van de krankzinnige play-off tegen Excelsior ging het alsnog mis. De 3-3 van Thijs Dallinga veroorzaakte een schokgolf en een aantal van de supporters die klaarstonden om het feestje te vieren, kon de teleurstelling van de late gelijkmaker niet bedwingen. Giovanni Franken kreeg een klap op zijn achterhoofd van een supporter die hem al minuten had staan uitschelden. De trainer werd gekogeld en beschimpt.

Het zorgde ervoor dat de 42-jarige coach, die zich in de afgelopen maanden juist als een sympathieke, bevlogen man had gepresenteerd, door een woede-uitbarsting deel werd van de Haagse schertsvertoning. “Ik heb daar spijt van,” zei hij een dag later. “Het voelt als persoonlijk verlies. Wat er gebeurde, zit me echt dwars. Bij de 3-3 zaten er supporters bij ons in de dug-out, ze waren het veld opgekomen. Ik kreeg een klap in mijn nek en van alles over me heen, daar heb ik op gereageerd.”

Het liep vervolgens nog veel meer uit de hand. Toen ADO uiteindelijk na strafschoppen verloor, was de razernij compleet. Hooligans renden naar het uitvak met Excelsiorsupporters en begonnen met vuurwerk en andere voorwerpen te gooien. De ME moest het veld schoonvegen, een ravage bleef achter. Het was het ontluisterende resultaat van een dag die een van de mooiste uit de clubgeschiedenis had kunnen worden.

Veldbestorming

“Het leefde enorm,” concludeerde algemeen directeur Edwin Reijntjes. “In de hele stad. Misschien zijn we te veel meegegaan in de euforie. We hadden het stadion drie keer kunnen uitverkopen, de belangstelling was waanzinnig. We waren voorbereid op een ‘pitch invasion’, maar hadden dat besproken als iets positiefs, iets wat we niet zouden kunnen tegenhouden. We hadden er rekening mee gehouden in de festiviteiten na afloop, maar we hadden geen veldbestorming verwacht als we zouden verliezen.”

En verliezen deed ADO dus. Niet alleen de wedstrijd tegen Excelsior, maar ook het positieve gevoel rondom het team. De Haagse club was voor de buitenstaanders weer een bende hooligans, waarbij zelfs de eigen trainer zich niet kon beheersen. Een bende die volgend jaar weer in de eerste divisie uitkomt, bovendien. Een flinke streep door de rekening van de nieuwe eigenaar.

Namens de Amerikaanse partij die de club momenteel in bezit heeft, liep Spanjaard Ignacio Beristain de laatste weken trots rond in Den Haag. Hij zag hoe de nieuwe aankoop van zakenman David Blitzer in rap tempo enorm in waarde was gestegen. “Maar hier is hij erg van geschrokken,” verzuchtte Reijntjes. “Hij was in shock. Natuurlijk hebben we de afgelopen weken over meerdere scenario’s gesproken. Beleidsmatig hadden we er zeker rekening mee gehouden dat we niet zouden promoveren, maar dit hadden we niet verwacht.”

Zware concurrentie

Het verloop van zondagavond zal onmiskenbaar zijn weerslag hebben op de toekomst van de Haagse club. Niet in de laatste plaats omdat er een eerste divisie wacht die barstensvol zit met grote clubs, die alles uit de kast zullen halen om zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau uit te komen. Met concurrenten als Willem II, PEC Zwolle, Heracles, NAC, Roda JC, De Graafschap en VVV zal het lastiger zijn dan ooit om naar de eredivisie te promoveren.

ADO gaat het proberen met Dirk Kuyt als trainer. De Katwijker wordt naar alle waarschijnlijkheid deze week gepresenteerd als de nieuwe hoofdcoach van de Haagse club. Hij krijgt de zware taak om de eredivisiewaarde van de Haagse club andermaal te onderstrepen, maar ook om voor de zoveelste keer in de geschiedenis het imago van ADO op te poetsen.