Opmerkelijk ontslag bij WV-HEDW

Amateurvoetbal

Een opmerkelijke actie bij zaterdag eersteklasser WV-HEDW. De club heeft coach Hans Schakel ontslagen. Dat terwijl Schakel in januari zijn contract bij WV-HEDW verlengde. Het bestuur laat op de eigen website weten dat Schakel in ontslagen, omdat er onvoldoende vertrouwen is in een goed vervolg van de samenwerking tussen spelers en trainer. Technisch manager Sjaak Tersteeg en trainer van het tweede elftal Harry Wellerdieck zitten de rest van het seizoen op de bank. WV-HEDW staat op de voorlaatste plaats in de zaterdag eerste klasse A.



Zondag eersteklasser AGB heeft van de KNVB vijf punten in minder gekregen en moet bovendien acht competitiewedstrijden opnieuw spelen. De club uit Nieuw-West krijgt de straf voor het opstellen van de niet-speelgerechtigde Rahim Abdul. De speler kreeg zelf een schorsing van zes duel opgelegd.



AGB heeft tot donderdag om tegen de straf in beroep te gaan en het bestuur heeft laten weten dat wel van plan te zijn. Dit omdat het niet bekend zou zijn geweest dat Abdul niet mocht spelen. Onder de acht wedstrijden, die mogelijk moeten worden overgespeeld, zit een duel met JOS Watergraafsmeer. De Amsterdammers strijden met Velsen en FC Boshuizen om de landstitel in zondag 1 A



AFC heeft de koppositie behouden in de tweede divisie. De ploeg van coach Uli Landvreugd won gisteren thuis met 4-1 van FC Lienden. Yordi Teijsse en Raily Ignacio maakten allebei twee doelpunten. Door de overwinning heeft AFC met zeven wedstrijden te spelen twee punten meer dan IJsselmeervogels. Op de laatste speeldag treffen de clubs elkaar in Spakenburg.



OFC doet door een 4-0 thuiszege op HSC'21 helemaal mee in de titelstrijd in de zondag derde divisie. Alle doelpunten vielen in Oostzaan in de eerste helft en werden gemaakt door Romano de Jonge, Frank Schilder, Tom Noordhoff en Edip Biberoglu. OFC staat op de derde plaats met vier punten minder dan koploper Jong FC Volendam, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.