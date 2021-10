Opi-Omi-fan voor de rechter: eis is 1 euro

De massale val die werd veroorzaakt door de vrouw met het bordje 'Allez Opi-Omi'.Tony Martin van de Jumbo Visma ploeg raakte het bord als eerste. Beeld videostill

De vrouw stond in een opvallende gele jas langs de weg met in haar handen een groot bord, met daarop de tekst ‘Allez Opi-Omi!’. De Duitse wielrenner Tony Martin kon dat kartonnen bord niet ontwijken en ging onderuit, wat leidde tot een massale crash van zo’n vijftig renners in het peloton.

De Française werd enkele dagen later aangehouden. Tourorganisator ASO diende een aanklacht in, maar trok die later in. “Dit verhaal is buitenproportioneel opgeblazen, al willen we iedereen eraan blijven herinneren de veiligheid in acht te nemen,” zei Tourbaas Christian Prudhomme daarover.

De klacht die wielervakbond CPA op verzoek van de Tourdeelnemers had ingediend, bleef wel staan. Donderdag, op de dag dat het parkoers van de Tour van 2022 wordt gepresenteerd, verschijnt de vrouw voor de rechter.

“We weten zeker dat de toe­schouwer niet de intentie had om iemand te verwonden, maar door haar onvoorzichtigheid bracht ze wel de gezondheid en het seizoen van meer dan één van onze leden in gevaar,” zegt voorzitter Gianni Bugno van de vakbond. “De 1 euro compensatie waar we om hebben gevraagd, is geen genoegdoening voor de breuken in beide armen die Marc Soler opliep en de consequenties van de val voor Tony Martin en de andere renners die op de grond eindigden. Het heeft wel een symbolische waarde.”

Martin (36) besloot onlangs zijn carrière te beëindigen. De Duitser had nog een doorlopend contract bij Jumbo-Visma, maar stopt omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens wedstrijden.