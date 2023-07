Op zoek naar vervanging voor Timber kijkt Ajax naar Van den Berg en St. Juste

Sepp van den Berg. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Beide rechtsbenige centrale verdedigers hebben in hun loopbaan ook enige tijd als vleugelverdediger gespeeld. Van den Berg (21) deed dat bij Preston North End, dat hem huurde van Liverpool. St. Juste (26) kan ook nog als verdedigende middenvelder uit de voeten.

Hij heeft een verleden bij Heerenveen, Feyenoord en FSV Mainz, waar hij tot een van de beste (en snelste) verdedigers van de Bundesliga uitgroeide. Het leverde St. Juste vorig jaar een transfer op naar Sporting Portugal.

Van den Berg (1.92 meter) vertrok al op heel jonge leeftijd van PEC Zwolle naar Liverpool. Hij werd een paar maal verhuurd, vorig seizoen aan Schalke 04. In Duitsland was hij lang geblesseerd. Ook St. Juste, die het als verdediger van zijn souplesse en opbouwende kwaliteiten moet hebben, werd in Portugal geplaagd door spierblessures. Zijn contract loopt tot 2026 en daarin is een transferclausule opgenomen van 45 miljoen euro. Een bedrag dat Ajax niet kan en wil ophoesten.

Geen overbodige luxe

Het contract van Van den Berg bij de Engelse club loopt nog maar een jaar door. Behalve Ajax wil ook FSV Mainz de lange Nederlander graag overnemen.

Naar verwachting wordt de transfer van Jurriën Timber naar Arsenal deze week bekrachtigd. Ajax heeft dan geen rechtsbenige centrale verdediger meer in de selectie, hoewel middenvelder Edson Álvarez op die positie kan spelen. Het is geen overbodige luxe als technisch directeur Sven Mislintat twee spelers voor die plek aantrekt, zeker als die spelers ook nog op andere posities in het elftal inzetbaar zijn.

