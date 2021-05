Op zoek naar de ideale vervolgstap voor Tagliafico

Tagliafico in actie in de kampioenswedstrijd tegen Emmen (4-0). Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

In gesprek met Voetbal International was directeur voetbalzaken Marc Overmars afgelopen week duidelijk: “Een vertrek van Nicolás Tagliafico en David Neres zou niet onlogisch zijn. (...) Dat zij openstaan voor een transfer, is geen geheim. Net zoals het algemeen bekend is dat uitgaande transfers een belangrijk deel van onze inkomsten zijn.”

De kans is dus aanwezig dat publiekslieveling Tagliafico, die vroegtijdig vakantie heeft gekregen van trainer Erik ten Hag vanwege een drukke zomerplanning, zijn laatste minuten in Amsterdam al heeft gespeeld.

Komt het inderdaad tot een vertrek, wat zou dan de ideale vervolgstap zijn voor de Argentijn? Tagliafico wordt komende zomer 29 jaar oud. Dus de volgende werkgever lijkt de laatste club te zijn waar hij op de top van zijn kunnen zal presteren.

Kijkend naar de backs van de huidige topclubs, dient zich in elk van de vijf grote Europese competities een interessante potentiële vervolgstap aan.

La Liga: Atlético Madrid

We beginnen met de meest logische optie. Atlético, dat in een spannende race is verwikkeld om de Spaanse landstitel, speelt dit jaar dikwijls in een ander systeem dan we gewend zijn van de Madrilenen.

De gebruikelijke 4-4-2 ruilt trainer Diego Simeone dit seizoen geregeld in voor een tactisch flexibelere 3-4-3-formatie, die bij balbezit van de tegenstander verandert in een 5-4-1.

Atlético houdt de bal achterin potdicht tegen Barcelona, door de onderlinge ruimtes klein te houden. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Ander systeem of niet, Atlético hanteert nog altijd dezelfde principes. Onder trainer Simeone blijven de onderlinge ruimtes bij het verdedigen extreem klein, knalt elke speler de persoonlijke duels in en is defensieve felheid een vereiste.

Daarnaast werkt Simeone bij zijn vechtvoetbalstijl het liefst met eind-twintigers, omdat zij tactisch volwassen zijn en minder verzaken op training. De selectie telt slechts één pure linksback, Renan Lodi. De Braziliaan is vooralsnog geen gevestigde ster.

Atlético Madrid en de Argentijnse trainer Simeone lijken daarom een ideale match voor de defensief taaie Tagliafico.

Bundesliga: Borussia Dortmund

Ondanks dat Dortmund met Jadon Sancho (21), Erling Haaland (20), Giovanni Reyna (18) en Jude Bellingham (17) vier van de allergrootste talenten in het topvoetbal in de selectie heeft, kon het ook dit seizoen geen vuist maken in de titelrace tegen Bayern München.

Jadon Sancho en Erling Haaland, de wonderkinderen van Dortmund. Beeld EPA

Hoewel Die Borussen met een late zegereeks last minute alsnog een ticket voor de Champions League lijken te bemachtigen, is de achterstand op rivaal Bayern weer eens gigantisch (16 punten).

Vooral defensief is het spel van Dortmund niet van topkwaliteit. Voor het vijfde Bundesligaseizoen op rij eindigt de club met minstens 40 tegengoals. De jonge, getalenteerde selectie lijkt wat extra ervaring te kunnen gebruiken.

Op de linksbackpositie staat nu Raphaël Guerreiro, een Frans-Portugese vleugelspeler die eigenlijk meer aanvaller dan verdediger is. De andere linksback, Duits international Nico Schulz, is een transferflop gebleken. Tagliafico zou dus een interessante optie kunnen zijn.

Ligue 1: Paris Saint-Germain

De grootste club in het rijtje kandidaten. PSG werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld. En het was eigenlijk geen verrassing dat het een rechtsbuiten was, Riyad Mahrez (Manchester City), die met drie goals in twee duels de Parijzenaren uitschakelde. Want de linksbackpositie is al het hele jaar een probleem in de Franse hoofdstad.

Over en uit 🙌



Manchester City gaat zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de Champions League-finale 😯



Het is weer Mahrez met de bevrijdende 2-0 👌#ZiggoSport #UCL #MCIPSG pic.twitter.com/VrZEfb7M0h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 4 mei 2021

Door een zware knieblessure bij eerste keuze Juan Bernat is het puissant rijke PSG afhankelijk van een drietal backs dat je niet zou verwachten op het beoogde niveau van de Fransen. Dit seizoen is het op linksachter continu stuivertje wisselen geweest tussen de eerder al afgeschreven miskoop Layvin Kurzawa, ex-Ajacied Mitchel Bakker en omgeturnde centrumverdediger Abdou Diallo.

Zowel Bakker (heenwedstrijd) als Diallo wist geen enkele raad tegenover Mahrez van City in de Champions League. Versterken op deze positie is dan ook geen onlogische stap in Parijs. Met Alessandro Florenzi (30, Roma) haalde PSG vorige zomer op de rechterflank al een ervaren back binnen. Op links is een dergelijke rol voor Tagliafico niet ondenkbaar.

Premier League: Leicester City

Leicester heeft definitief de stap naar de subtop gemaakt in Engeland. Vijf jaar na het magische kampioensjaar gaat het zich dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid weer kwalificeren voor de Champions League.

Met Caglar Söyüncü, Youri Tielemans, James Maddison en Jamie Vardy hebben The Foxes in elke linie een bewezen topspeler lopen.

Vardy (l) en Tielemans, sterspelers bij Leicester. Beeld Pool via REUTERS

Ook qua backs heeft Leicester kwaliteit in de selectie. Ricardo Pereira, Timothy Castagne en James Justin zijn stuk voor stuk prima vleugelverdedigers. Toch heeft de ploeg van manager Brendan Rodgers één probleem op de defensieve flanken: alle backs zijn rechtsbenig.

Tagliafico zou een geschikte opvolger kunnen zijn voor Christian Fuchs. De 35-jarige Oostenrijker, die als linksachter een belangrijke waarde was in het kampioenselftal van 2016, droomt hardop van een carrière als kicker in American footballcompetitie NFL en lijkt af te zwaaien bij Leicester.

Serie A: Napoli

Als Tagliafico zoals zoveel Argentijnen zijn kansen wil wagen in de Italiaanse competitie, zou hij een goede situatie treffen bij de club van de beste Argentijnse voetballer ooit, het Napoli van Diego Maradona.

Met oude bekenden als Dries Mertens en Hirving Lozano, clubicoon Lorenzo Insigne en recordaankoop Victor Osimhen heeft Napoli een van de beste voorhoedes in de Serie A.

Defensief is de ploeg daarentegen kwetsbaar. Zeker als verdedigingsleider Kalidou Koulibaly na jaren van geruchten nu eindelijk de overstap maakt naar de Engelse top, hebben de Napolitanen defensieve hulp nodig.

De linksbackpositie is hierbij het grootste zorgenkind. Trainer Gennaro Gattuso vertrouwt zijn vaste linksbacks Mário Rui en Faouzi Ghoulam zo weinig, dat hij in topwedstrijden rechtspoot Elseid Hysaj op linksachter gebruikt. In het recente topduel met Juventus leidde halfslachtig ingrijpen van Hysaj (zie filmpje) tot de openingstreffer.

Tagliafico zou als startende linksback een flinke upgrade betekenen voor Napoli, dat titelambities heeft voor 2022.