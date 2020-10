Podcast Branie

Op weg naar Liverpool in de lege Johan Cruijff Arena

In Branie bespreken Thijs Zwagerman (Ajax Showtime) en journalist en Ajacied Menno Pot met Ronald Ockhuysen (Het Parool) het energieke middenveld dat Heerenveen stuk speelde. De grote vraag: is dit de ideale formatie of gaf Erik ten Hag spelers als Quincy Promes en Edson Alvarez gewoon rust voor de kraker tegen Liverpool?