Op papier heeft Oranje al gewonnen. Maar Letland-uit, toch lastiger dan je denkt

Wout Weghorst, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Daley Blind, Stefan de Vrij en Virgil van Dijk tijdens de training in het stadion waar vrijdagavond om 20.45 wordt afgetrapt. Beeld Koen van Weel/ANP

Een rij bomen langs een kant van het veld. Twee halve tribunes achter de doelen. Een ouderwetse sintelbaan. Nee, het is bepaald geen Camp Nou of Anfield waar het Nederlands elftal vanavond zijn zevende wedstrijd in de WK-kwali­ficatie speelt. “En daarom vind ik het belangrijk dat we hier trainen. Dat spelers het stadion en het veld voelen en dat we ze net zo goed voor­bereiden als anders,” zei Louis van Gaal gisteravond in het Daugavastadion van Riga.

De Baltische staten-uit: altijd lastig, is de er­varing van de bondscoach. Hij heeft zelf ‘geen fameus trackrecord’ in deze landen. “Estland, Letland, de keren dat ik er ben geweest ging het nooit gemakkelijk. Zelfs toen we hier in 1997 met Barcelona speelden, dacht iedereen: die gaan met 10-0 winnen. Werd het tegen Skonto Riga nipt 0-1. Dus ik bedoel maar…”

Toch is Oranje vanavond natuurlijk huizenhoog favoriet. Mede ook op basis van de heenwedstrijd. Die werd afgelopen maart met 2-0 gewonnen op een avond dat 5-0 of 6-0 ook prima had gekund. Alleen al zestien corners nam Nederland in de Johan Cruijff Arena. Opvallend veel, bijna dubbel zo veel zelfs als tegen de amateurs van Gibraltar. Maar alleen Luuk de Jong kopte uit een van die hoekschoppen raak.

Varianten

Die heenwedstrijd heeft Van Gaal overigens niet teruggekeken. “Ik vind dat je een tegenstander in de laatste weken moet zien, dus ik heb Letland bekeken in de interlands van de afgelopen periode. Dan is de kans het grootst dat je alle spelers kunt zien die ook nu in actie komen.”

Dat aantal van zestien corners is wel voorbijgekomen in de analyses van de Oranjestaf. Van Gaal: “Je kunt je elftal niet op corners afstellen. Althans, dat vind ik. Wel kun je op corners oefenen. Dat hebben we deze week weer gedaan. We hebben nu ook varianten. Of die eruit komen, moeten we afwachten.”

Bij de heenwedstrijd was Frank de Boer nog bondscoach. Die zette destijds bewust Luuk de Jong in de basis als kopsterke spits. Van Gaal ziet de kersverse Barcelonaspeler nu voorlopig alleen als pinchhitter, net als Wout Weghorst. Een invalbeurt van die twee samen vormt vanavond plan B.

Lopende middenvelders

Voor de basisploeg is Memphis Depay de man centraal voorin, met twee lopende middenvelders daarachter. Een van hen zal opnieuw Davy Klaassen zijn. De andere plek lijkt te gaan naar Guus Til, als vervanger van de geschorste Georginio Wijnaldum. “Ik kies voor een zelfde type middenvelder,” aldus Van Gaal, die nog geen naam prijs wilde geven. “Want Memphis heeft een aantal goals gemaakt waarbij hij profiteerde van de aanwezigheid van twee lopende middenvelders in zijn buurt.” In de rest van de opstelling worden geen verrassingen verwacht.

Letland en Nederland treffen elkaar voor de vijfde keer. Het Nederlands elftal won alle voorgaande duels, met een doelsaldo van 13-0. Van Gaal, nog steeds op zijn hoede: “Je zou kunnen denken dat de tegenstander niet zo veel voorstelt. Maar het is tegen dit soort ploegen altijd hetzelfde: ze komen drie keer over de middenlijn en dan wordt het meestal ook direct gevaarlijk, omdat er dan ruimte ligt.”

De laatste ontmoeting in Riga was in 2015. Niet in dit stadion met de bomenrij, maar in het veel intiemere onderkomen van Skonto Riga, met publiek dicht op het veld. Het werd een memorabele avond, want er sneuvelde een bondscoach. De KNVB ontsloeg Guus Hiddink in de dagen na Letland-uit. Ondanks de zege (0-2) was er onvoldoende vertrouwen dat Hiddink zich met het Nederlands elftal zou plaatsen voor het EK in Frankrijk.

Daar hoeft Van Gaal vanavond niet bang voor te zijn.